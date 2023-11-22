Uzak Doğu’da ipler geriliyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını tespit etti

Kuzey Kore, başkent bölgesinden doğu sularına doğru bir füze fırlattı. Güney Kore ordusu, füzenin başarısızlıkla sonuçlandığını tespit etti.

KAYNAK: AA
Uzak Doğu’da ipler geriliyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını tespit etti

Güney Kore ve ABD, füzeyi incelemeye aldı. Kuzey Kore, bir gün önce de casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Güney Kore, bunun üzerine Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden füze fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin, Kuzey Kore'nin doğu sularına doğru ateşlendiği, ancak fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD yetkililerinin, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeyi inceledikleri ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Gizli bölme numarasını polis yemedi. Yolyemezler çetesinin lideri yaka paça böyle yakalandı Gündem
Gizli bölme numarasını polis yemedi. Yolyemezler çetesinin lideri yaka paça böyle yakalandı
Galatasaray AOP Kifisias karşısında zorlanmadı Spor
Galatasaray AOP Kifisias karşısında zorlanmadı
Tırnakları kesilirken çığlık atan köpek Gündem
Tırnakları kesilirken çığlık atan köpek
Amerika ve Kanada sınırında patlama meydana geldi. Gündem
Amerika ve Kanada sınırında patlama meydana geldi.
Banu Parlak tekrar gözaltına alındı. Dilan-Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti Gündem
Banu Parlak tekrar gözaltına alındı. Dilan-Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan'la konuşmaları ortaya çıktı Spor
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan'la konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten dolar sahiplerini korkutan açıklama: Dolar kurunu bir gecede altüst edebilir Ekonomi
Bakan Şimşek'ten dolar sahiplerini korkutan açıklama: Dolar kurunu bir gecede altüst edebilir