Uzak Doğu’da ipler geriliyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını tespit etti

Güney Kore ve ABD, füzeyi incelemeye aldı. Kuzey Kore, bir gün önce de casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Güney Kore, bunun üzerine Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin başkent bölgesinden füze fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin, Kuzey Kore'nin doğu sularına doğru ateşlendiği, ancak fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD yetkililerinin, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeyi inceledikleri ifade edildi.