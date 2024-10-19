‘Uzak Şehir’ görücüye çıktı

Kanal D’nin Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olan, aşk ve aile bağlarının anlatılacağı ‘Uzak Şehir’inin ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.

Ayna Yapım imzalı dizi, Kanada’dan Mardin’e eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Dilber’in hamilelik planı tuttu

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Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘İnci Taneleri’nin (Kanal D) önceki akşam ekrana gelen son bölümünde Dilber’in (Hazar Ergüçlü) planı, sosyal medyada çok konuşuldu.

Göcek’e Nehir’in düğününe giderken yolda trafik polislerinin çevirmesine takılan ekipten Dilber, hemen hamilelik planını devreye soktu. Polisin Zerre’ye (Orkuncan İzan), ‘Ehliyet, ruhsat lütfen’ demesi üzerine araçtaki Dilber’in hamilelik numarası işe yaradı. Yıldız’ın (Ümit Beste Kargın) da bu numaraya desteği gerçeği aratmadı. Azem (Yılmaz Erdoğan), polise en yakın hastaneyi sordu. Polis memuru da hastanenin adresini tarif etti. Ekip, Dilber’in planı sayesinde polis çevirmesinden sorunsuz bir şekilde sıyrıldı.

Kontrol noktasından uzaklaşan ekipten Dilber’in sözleri geceye damga vurdu: “Herkes panik yaparken Dilber plan yapar.”

Herkes mi Terk Etmiş?

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Türk Rock Müziği’nin sevilen isimlerinden Emre Aydın, yeni şarkısı ‘Herkes mi Terk Etmiş’i Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Murat Hakan Arıcı’ya ait şarkının düzenlemesini Burak Bedirli yapmış. Farklı bir melodiye sahip şarkının klibini ise Kenan Haliloğlu çekmiş.

Kendine özgü tarzı ve sesiyle Emre Aydın, yine güzel bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.