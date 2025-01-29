‘Uzak Şehir’, zirvede tek başına

Haftanın dizisi: Kanal D’nin fenomen haline gelen dizisi ‘Uzak Şehir’, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, yangın felaketi nedeniyle 13 dizinin yayına ara verdiği haftada 1 puanı aşkın düşüşe rağmen 12.43 reytingle zirvedeki yerini korudu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünde olduğu dizi, böyle giderse, daha uzun haftalar zirveyi kimseye kaptırmayacağa benziyor.

Ajan olan 4 kardeşin macerası

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı, senaryosunu Elif Dede’nin kaleme aldığı ‘Kardeş Takımı 2’, 10 Ocak’ta vizyona girmişti. Toplamda 423 bin 547 kişi tarafından izlenen filmin kadrosunda Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Özgür Emre Yıldırım, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler bulunuyor.

Macera ve komedi türündeki film, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olan 4 kardeşin yeni macerasını anlatıyor.

Emre Altuğ’dan ‘Fani’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Emre Altuğ, yeni şarkısı ‘Fani’yi 22 Music Entertainment etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Sheyh Ree ile Şahin Ağasoy’a ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış.

Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Önlüğünü giyip klip için mutfağa giren Emre Altuğ, yemek hazırlarken ortaya eğlenceli görüntüler çıkmış. Emre Altuğ, oldukça enerjik şarkısıyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun

32 yıllık tecrübenin ürünü ‘An’

Haftanın kitabı: Mersin Anamur’da yaşamını sürdüren ve meslekte 32 seneyi geride bırakan usta gazeteci Mithat Ünal’ın, evrenin zamandaki ilerleyişini sorguladığı, 2 yıllık bir araştırmanın ardından yazdığı ‘An’ kitabı, Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Kapak tasarım ve editörlüğünü Ufuk Ünal’ın, dijital redaktesini Umut Keser’in yaptığı kitap, yazarın özellikle fotoğraf çekimindeki enstantane hızından yani perde açılıp kapanması arasındaki kısa sürede sensörün fotoğraf kaydından etkilenerek zamanda maddenin mekanını ve zamandaki geçişlerini sorgulamasıyla ortaya çıkmış. Mithat Ünal, video ile fotoğraf arasındaki farkı, an ile süreç arasındaki maddenin davranışına uyarlayarak kitabı yazmaya başlamış. Satışı çok, okuru bol olsun.