‘Uzak Şehir’ zirvedeki yerini perçinledi

Haftanın dizisi: 28 Nisan-3 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, soğuk havaların etkisiyle dizi reytinglerinde artışın gözlendiği haftada ‘Uzak Şehir’, bir buçuk puan artarak 16.74 zirvedeki yerini perçinledi.

‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Eşref Rüya’, ‘Teşkilat’, ‘Gönül Dağı’, ‘Kral Kaybederse’, ‘Bahar’, ‘İnci Taneleri’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Sahipsizler’ takip etti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, sezona damga vurarak sadece reytinglerde değil; sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında yer alıyor.

‘Köstebekgiller’den gişeye güzel başlangıç

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği, senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Arak ve Resul Ertaş’ın kaleme aldığı, kadrosunda Beren Gökyıldız, Mehmet Aybars Kaya, Pınar Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Filmevi Yapım ile Royal Pictures imzalı ‘Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları’, 27 bin 658 seyirciyle gişe açılışını yaptı.

2 Mayıs’ta vizyona giren film, Deniz ile kardeşi Arda’nın, Köstebekgiller ile güçlerini birleştirerek Köstebekya’yı kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.

Işın Karaca, müzik listelerini ‘Zor’layacak

Haftanın şarkısı: Türk müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, yeni şarkısı ‘Zor’u Işın Karaca Music Production etiketiyle yayınladı.

Işın Karaca, sözleri ve müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait şarkıyla müzik listelerini ‘Zor’layacağa benziyor. Hoş bir çalışma olmuş. Aşkı anlatan ve oldukça duygusal olan ‘Zor’u keyifle dinledim.

Yasemin Olur’dan yürek burkan öyküler

Haftanın kitabı: Yazar Yasemin Olur’un yeni öykü kitabı ‘Golgota Sanayi Sitesi’, Ayrıntı Yayınları’nın edebiyatta yeni keşiflerin izini süren markası Düşbaz Kitaplar’ın Ocak 2025’te hayata geçirdiği yeni dizisi Düşbaz Kısa Yayınları’ndan çıktı.

Yürek burkan öykülerini güçlü bir anlatımla kaleme alan Yasemin Olur, 11 öyküden oluşan kitabında imgelemlere ve göndermelere yer verirken kurmacanın da sınırlarını zorluyor.

Farklı metin türleri arasında başarıyla gezinen ‘Golgota Sanayi Sitesi’, edebiyatseverlere yorumlara açık ve çok katmanlı bir okuma sunuyor.