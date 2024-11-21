‘Uzak Şehir’den sezon rekoru

Kanal D’nin yeni dizilerinden ‘Uzak Şehir’, geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle harika bir başlangıç yapmıştı. Dizi, bu haftada çıkışını sürdürdü.

Lübnan tarihinin en çok izlenen dizilerinden ‘Al Hayba’nın yerli uyarlaması ‘Uzak Şehir’in 2. bölümü, hem Total grubunda birinci oldu hem de aldığı 8.8 reytingle bu sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi, reyting başarısı olduğu kadar sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi. Bu gidişle, önümüzdeki günlerde ‘Uzak Şehir’i daha çok konuşacağız.

Duygusal ve dramatik temaları işleyen dizide, karakterlerin yaşadığı zorlu yolculuklar ve içsel çatışmalar izleyicilere derin bir hikâye sunuyor. Dizi, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini konu alıyor.

‘Bir Bebek Evi’ perde açıyor

Sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkan Nora’nın hikâyesini sade bir yorumla sahneye taşıyan Tiyatro Circa yapımı ‘Nora (Bir Bebek Evi)’, 28 Kasım Perşembe akşamı 20.30’da DasDas’ta perde açacak.

Henrik Ibsen’in kült eserini Selin Şenköken yönetmenliğinde seyirciyle buluşturan oyun, kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorguluyor. Oyunda Tuğçe Altuğ, Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu rol alıyor.

Oyun, renkli ve umut dolu bir karakter olan Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını sahneye taşıyor.

Atatürk’e sanatsal bir saygı duruşu

Sanatçı Simay Kışlaoğlu, ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü onurlandıran çarpıcı bir eserle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Özel bir kumaş üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser, hem estetik hem de teknik detaylarıyla dikkat çekerken ressamın yeteneğini ve yaratıcılığını da gözler önüne seriyor. Kullanılan malzemeler ve teknik, Atatürk’ün kararlı duruşunu güçlü bir şekilde yansıtırken esere derinlik ve zarafet katmış.

Çalışma, Atatürk’ün ideallerine duyulan bağlılığı ve sanatçının kendi yorumunu bir araya getirerek ziyaretçilere de duygusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda tarihsel bir farkındalık ve saygı duruşu olarak büyük bir takdir topluyor.