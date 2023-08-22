Uzayda çekilen fotoğraf Tanrı'nın gözü mü? Biri bizi gözetliyor mu? James Webb Uzay Teleskobu çekti

NASA’nın gelişmiş üst düzey teknolojisine sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası’nın fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada, “Tanrı’nın gözü mü? Biri bizi gözetliyor gibi..” yorumları yapıldı.

Uzayda çekilen fotoğraf Tanrı'nın gözü mü? Biri bizi gözetliyor mu? James Webb Uzay Teleskobu çekti

James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa 18. Yüzyılda gözlemlenen ve Dünya’dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta olan Halka Nebulası’nı görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, görüntüyü elde etmek için iki farklı kameradan yararlandı. 20 bin yoğun kürecik içeren Halka Nebulası, moleküler hidrojen bakımından oldukça zengin. Ayrıca ESA, bu halkayı “çarpık bir çörek” gibi ilginç bir benzetme ile tanımlıyor.

ekran-goruntusu-2023-08-22-121823.png

Avrupa Uzay Ajansı konu ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı: "Ana katman, polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak bilinen karbon bazlı moleküllerden oluşan ince bir emisyon halkası içeriyor. Yaklaşık 10 eş merkezli yay, ana halkanın dış kenarının ötesinde yer alıyor. ayların, merkezi yıldızın, Dünya'yı cüce gezegen Plüton'dan ayıran mesafeyle karşılaştırılabilir bir mesafede yörüngede dönen düşük kütleli bir yoldaşla etkileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu şekilde, Halka Nebulası gibi nebulalar bir tür astronomik arkeoloji ortaya koymaktadır; çünkü astronomlar nebulayı inceleyerek onu yaratan yıldız hakkında bilgi edinmektedirler."

ekran-goruntusu-2023-08-22-121806.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Sinem Kobal'dan annelik itirafı Magazin
Sinem Kobal'dan annelik itirafı
İşçilere hakaret eden müdürü Ankara Belediyesi görevden aldı Güncel
İşçilere hakaret eden müdürü Ankara Belediyesi görevden aldı
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı Güncel
Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor Spor
Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi Güncel
Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi
Valilikten hayati uyarı Güncel
Valilikten hayati uyarı
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması Dünya
Irak’tan ‘Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat’ açıklaması