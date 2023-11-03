Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirket kurulan Engin Polat’ın 76 yaşındaki anneannesi serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz da var. Yılmaz’ın üzerine dört ayrı şirket kurulduğu ortaya çıktı.

Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Yılmaz’ın üzerine kurulan dört şirketin faaliyetleri inceleniyor. Gözaltına alınan diğer 16 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Dilan Polat cilt bakımı istedi

Gözaltına alınan Dilan Polat, nezarethane ortamının cildine zarar verdiğini ileri sürerek, sağlıklı ortam ve vitamin ilaçları talep etti. Ancak polis bu isteği geri çevirdi. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın ise aile bireylerinin üzerine çok sayıda şirket kurduğu belirlendi.