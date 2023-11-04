Dilan Polat’ın lüks araçlarını çekicide gören vatandaş espriyi patlattı: Enginnnn ban hapishane al Enginn

Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan lüks araçlarının polis ekiplerince götürüldüğü anları kayda alan vatandaş, espriyi patlattı.

Dilan Polat’ın lüks araçlarını çekicide gören vatandaş espriyi patlattı: Enginnnn ban hapishane al Enginn

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı salı günü gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat’ın mal varlıklarına el konuldu.

Savcılık, mal varlıklarına el konulan ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı verilen Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya mahkeme kararıyla el konulurken çiftin lüks araçlarına da el konuldu.

Polis ekipleri çiftinin milyonluk lüks araçlarını emniyetin otoparkına götürürken araçların konulduğu çekiciyi trafikte gören bir vatandaş espriyi patlattı.

Araçları kayda alan vatandaş, “Evet Engin Polat’ın arabaları gidiyor şu an. Allah devletimize zeval vermesin. Enginnnn bana hapishane al Enginnnn?” ifadelerini kullandı.

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