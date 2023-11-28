Uzman açıkladı: Köstebekler deprem riskini azaltıp tarımsal verimi artırıyor

Köstebeklerin yer altında kazdıkları tünellerin, yer altı suyunun hareketini değiştirebileceği ve su tabakalarının baskısını etkileyebileceğinden yer altı suyunun jeolojik özellikleri olduğunu fakat son zamanlarda köstebek sayısında azalma olduğunu belirten Fahri Çelik, tarlalarda yer altı suyunda azalma olduğunu olduğunu söyledi.

KÖSTEBEKLER GİTTİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Tarla alanlarında yaptığı araştırmalarda bazı yerlerde su seviyesinde düşüş yaşandığını fark ettiğini aktaran Çelik, "Bu su seviyesinin düşüş sebebini araştırdım. Yaptığım araştırmalardan sonra bunun sebeplerinden bir tanesi köstebeklerin sayılarında bir azalma olduğunu tespit ettik.

Köstebekler yer altında kuyular açar, yer altında bulunan boşluklarda gezip havalandırır. Kullanılan zirai ilaçlar yüzünden köstebeklerin nesli yok olmaya yüz tutmuş durumda. Çiftçilerimiz köstebeklere zarar verip öldürmemeli.

Tarlaya zarar vermezler aksine toprağa faydası var. Yağmur suyunun yer altına çekilmesini sağlar, toprağı havalandırdığı için deprem riskini azaltıyor ve tarımsal olarak verimi arttırıyor. Köstebekler yer altı suyumuzun beslenme kaynağıdır.

Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızın onlara zarar vermemesini istiyoruz" dedi.