Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Olay, Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın (26), bugün mesaiye gitmedi. Telefonla kendisinden haber alamayan mesai arkadaşları, evine gitti. Kapıyı açan kimse olmayınca yedek anahtarla içeri giren arkadaşları, Kerim Yalçın’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk incelemeye göre Yalçın’ın silahını temizlerken kaza sonucu kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma Uzman Çavuş Yalçın’ın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.