Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu'nun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

İzmir'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu (33), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu'nun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

DHA’nın haberine göre, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu, İzmir'deki evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yurtoğlu'nun cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağ

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a verildi.

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