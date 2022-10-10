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Güzellik yarışında erkekler kadınları solladı. Uzman Estetiysen açıkladı

Erkekler, yaptırdıkları güzellik uygulamalarıyla kadınları geride bırakması dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:18
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Uzman Estetiysen açıkladı. Güzellik yarışında erkekler kadınları solladı

Güzellik yarışında erkekler kadınları solladı. Uzman Estetiysen açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Güzellik merkezlerinin yolunu tutan erkekler; cilt bakımı, lazer epilasyon, microblading, manikür ve pedikür gibi uygulamaları tercih ediyor. Daha güzel ve temiz bir cilde sahip olmak isteyenler güzellik merkezlerine rağbet gösteriyor. Kadınların sıklıkla tercih ettiği güzellik merkezleri, artık erkeklerin de gözdesi oldu.

Uzman Estetiysen Gökçen Genç, erkeklerin manikür, pedikür, yüz bakımı, lazer epilasyon ve microblading uygulamasını çok fazla tercih ettiğini söyledi.
Son zamanlarda erkeklerin kadınlardan daha bakımlı olmaya başladığını ifade eden Gökçen Genç, “Erkekler de kendilerine özen gösteriyor. Genellikle erkekler medikal cilt bakımı, manikür, pedikür, lazer epilasyon, nasır ve mantar tedavisi için geliyor. Erkekler özellikle kemer üstü, yüz, ense ve göğüs kılları için lazer epilasyonu tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“MİCROBLADİNG UYGULAMASINDA ERKEKLER REVAÇTA”

Genç, erkeklerin microblading uygulamasına rağbet gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Microblading uygulamasına erkekler kadınlara göre daha çok ilgi gösteriyor. Erkeklerin microbladingi tercih etmesinin sebebi, doğal bir kıl yapısı ve doğal bir teknik olmasıdır. Microblading rötuş ister. Eğer kullandığınız ürün kaliteli değilse, uygulayan kişi işinde uzman değilse maalesef bunlar kalıcı olmaz ve istemsizce kötü neticelere sebep olabilir. 17 yaş altı hiç kimseye microblading ve pudralama yapılmaz. Egzaması olanlara, cilt hastası olanlara, Tip 1 diyabet hastalarına, kalp pili takanlara, hormon bozukluğu olanlara, hamilere microblading ve kaş pudralaması yapılmaz”

“KAŞA DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN MİCROBLADİNG YAPILIR”

Gökçen Genç, microblading kalıcılığının cilt yapısına göre değiştiğini dile getirerek şu sözleri kullandı:

“Cilt eğer pigmenti kabul etmezse bir haftaya kadar microblading veya pudralama silinebilir. Normal bir cilt yapısına sahipse 6 ay ile 1.5 yıl arasında kalıcılığı mevcut. Microblading için Tip 2 diyabet hastalarının doktor onayı alması gerekiyor. Önceden kanser tedavisi görmüş kişilerin doktor raporu almaları gerekiyor. Microblading hem cihazla hem kendine özel kalemiyle yapılan bir işlemdir, farklı farklı iğneler kullanılır. Eğer cilt yağlıysa kişiye kaş pudralama yapılır. Eğer kişi doğal bir görünüm istiyorsa ve cildi de buna elverişliyse microblading yapılır”

“KADINLARA ÖZENİYORUZ”

Güzellik merkezinde işlemlerini yaptıran Sedat Kutu şu sözleri kullandı:

“Yüzümdeki leke ve yağlanmalardan dolayı bakım yaptırmaya geldim. Ayda bir düzenli olarak bakım yaptırıyorum. Ayaklarımda mantar olması sebebiyle el ve ayak parmaklarıma manikür, pedikür yaptırıyorum. Lazer epilasyon yaptırıyorum. Son iki yıldır güzellik merkezinde bakım yapmaya başladım. Kadınların çok bakımlı olması sebebiyle onlara özeniyoruz. Biz de bakımlı olmaya özen gösteriyoruz”

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