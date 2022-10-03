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Güzellik merkezinde etek altı rezaleti

Kayseri'de bir güzellik merkezine giden 21 yaşındaki genç kadın, çalışan Emrah Ö. tarafından etek altı fotoğraflarının çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:08
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Kayseri'deki güzellik merkezinde etek altı rezaleti. Savcılığa koştu. İnanılır gibi değil 

Güzellik merkezinde etek altı rezaleti
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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Olay geçtiğimiz Haziran ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 

21 yaşındaki Dürdane N., isimli genç kız saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Güzellik salonunda çalışan 29 yaşındaki Emrah Ö., genç kızın saçlarını yapmaya başladı.

Emrah Ö., Dürdane N.'nin saçlarını bitirdikten sonra, kesimin güzel olduğunu bu nedenle güzellik salonunun İnstagram sayfasında paylaşmak istediğini söyledi. 
Genç kız paylaşımda bulunabileceğini söyleyince Emrah Ö., bu kez üzerindeki kıyafetlerin uygunsuz olduğunu elbise giymesi gerektiğini söyledi.

Dürdane N., yanında bulunan kardeşine evden elbise getirmesini istedi. Bir süre sonra gelen Dürdane N., gelen elbiseyi güzellik salonunun lazer odasında giymek istedi. Bu sırada Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle genç kızın bulunduğu odaya geçti. 

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Emrah Ö., elindeki telefonla genç kızın etek altı fotoğraflarını çekmeye başladı. Dürdane N., fotoğraflarının çekildiğini fark edince çığlık atmaya başladı.
Güzellik salonunda bulunan müşterilerin odaya gelmesi üzerine telaşa kapılan Emrah Ö., fotoğraf çekmediğini iddia etti. Dürdane N., fotoğraflarının gizlice çekildiğini belirterek karakolda şikayetçi oldu.

Şikâyet üzerine şüpheli hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emrah Ö., genç kızın saçlarını düzeltmek için lazer odasına girdiğini bu sırada elinde bulunan telefonun kamerayı kendiliğinden açtığını iddia etti.

Savcılık telefonda yapılan incelemede Dürdane N.'ye ait özel fotoğrafların bulunduğunu belirledi. Yürütülen soruşturma sonunda sapık hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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