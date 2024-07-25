Uzman isimden 4 şehre deprem uyarısı. Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün akşam saat 23.20’de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde olan ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çevre şehirlerde de hissedilen deprem sırasında, vatandaşlar tedbir amacıyla dışarı çıktı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini ve AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma gibi kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

4 İLİ İŞARET ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Tokat-Çorum ve Adana-Mersin bölgelerine dikkat çekerek, Tokat depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, haritalarda ilgili noktaları göstererek yaptığı açıklamada, "M4 SULUSARAY- TOKAT DEPREMİ Yıkıcı olmayan, ancak 7 den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir. Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur” ifadelerini kullandı.Ü

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEN KÜÇÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Bektaş ayrıca, " M4 MERSİN DEPREMİ Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti Kuzey Anadolu Fay Sisteminide çalıştırarak karşılıklı olarak Malatya-Adana-Mersin ve Amasya-Çorum-Tokat levha içi depremlerine neden oluyor. Levha içi faylar 7 den küçük deprem üretebilir" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Prof. Dr. Osman Bektaş, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenen büyük depreme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bektaş, İstanbul’da beklenen büyük depremin zamanının net olarak belirlenemediğine dikkat çekere "Zaman bitti" demişti.