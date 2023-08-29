Uzmanı açıkladı: Cildiniz sağlığın göstergesi

Editör: Erkavim Yıldırım

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt bakımında ürün çeşitliliğinin abartılmaması gerektiğini söyleyerek, “Vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa cildimiz de o kadar sağlıklı görünür” ifadelerini kullandı.

Cilt bakımında temizleme, nemlendirme ve güneş korumanın temel esaslar olduğunun altını çizen Dr. Tümtürk şunları dile getirdi:

“Bunlar herkesten yapılması istenen şeylerdir ancak cildiniz problemliyse, sivilceliyse, aşırı hassassa, kızarıksa o zaman özel başka kremler de önerilebilir. Fakat burada önemli olan ürün çeşitliliğinin abartılmaması. Ürün çeşitliliğini abartmış insanlarda çok fazla cilt problemi görüyoruz. Eğer saydığımız temel esaslar dışında bir cilt problemi varsa bu durumda bir uzmandan kendinize özgü bir tavsiye alıp, o yönde kendi yaşam ritminizi daha konforlu geçirebilecek bir rutin oluşturabilirsiniz. Sağlam cilt sağlam vücutta bulunur, aynı sağlam kafa gibi”

EVDE CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Canlı ve parlak bir cilde sahip olmak için evde kolaylıkla yapabileceğiniz çeşitli cilt bakım rutinleri vardır. Cildinizin yapısını ve neye ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurarak kendinize uygun cilt bakım rutinini seçebilirsiniz. Evde doğal cilt bakımı yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Yıpranmış Cilt İçin Evde Bakım Yöntemleri

Yıpranmış ciltler için çeşitli bakım yöntemleri olabilir. Evde doğal olarak hazırlanan bu yöntemler ile cildiniz daha sağlıklı görünebilir. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Güçlü ve sağlıklı bir cilt için aloe vera: Aloe vera iyileştirici özelliklere sahip olduğundan dolayı ciltte hücre yenilenmesini teşvik edebilir. Ayrıca gözenekleri tıkamadan nemlendirme özelliği vardır. Yüzünüzü yıkadıktan sonra aloe vera kullanarak cildinize ışıltı verebilirsiniz.

Cildi onaran C vitamini: Ciltteki kırışıkları giderme özelliği olan c vitamini, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatabilir. Ayrıca cildi aydınlatmak ve güçlendirmek için de uygulanabilir.

Işıltılı bir cilt için yeşil çay: Yeşil çay maskesi antioksidan özelliği ile cildinize parlak bir görünüm sağlayabilir.

Daha canlı görünen bir cilt için salatalık: Salatalık cildi canlandırmak için kullanılan yöntemlerden biridir. İçerdiği vitaminler ve su ile cildinize parlaklık ve canlılık sağlayabilir.