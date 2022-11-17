﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı

İHA’nın haberine göre; Pedodonti Uzmanı Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, tüm insanlar gibi çocukların da bilinmeyenden ve acı çekmekten korktuklarını söyleyerek, “Çocuklara psikolojik yaklaşım konusunda özel eğitim almış çocuk diş hekiminin çocuğu bilgilendirmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar” diyerek çocukların dişçi korkusunu yenmeleri için önerilerde bulundu.

Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, “Çocukları dişlerini çektirmek ve diş hekimine gitmekle korkutmak da daha sonra aşılması zor korkuların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle çocuğunuzun yanında kendi olumsuz deneyimlerinizden bahsetmeyin ve asla çocuğunuzu bu yolla korkutmayın” ifadelerini kullandı.

HEKİMLE İLK KARŞILAŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocukta kaygı ve korku oluşturmadan, sevgi ve güveni kazanıldıktan sonra diş tedavilerinin yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yılmaz, “Hekimle çocuğun ilk karşılaşması büyük önem taşır. İlk karşılaşmada çocuğun hekimi ve ortamı sevmesi amaçlanır. Hekim kendini, ortamı ve kullanacağı cihaz ve aletleri çocuğa tanıtarak kafasında kuracağı korkuları engeller. Ardından çocuğa neden diş tedavisi görmesi gerektiğini ve neler yapılacağını yaşına uygun olarak onun anlayabileceği bir dille, oyun havası verilerek anlatılır. Daha sonra çocuğunuzun ağzında basit bir tedavi gerektiren dişin tedavisine başlanır. Daha kolay tedavilerden zor olanlara doğru gidilerek çocuğun zamanla bu tedavilere alışması sağlanır. Çocuk canının acımadığını ve diş tedavisi yapılırken eğlendiğini gördükçe diş hekimi korkusu tamamen ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.

DİŞÇİYE GİDİLECEĞİ BİLGİSİNİ 2 GÜN ÖNCEDEN VERİN

Uzm. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, çocuğun diş hekimine götürülmeye karar verildiğinde ona bu bilginin 1-2 gün önceden söylenmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

“1 hafta gibi daha uzun süre öncesinden söylemek, çocuğunuzun endişelerinin artacağı uzun bir zamana sahip olmasına neden olacağından önerilmez. Çocuğunuzun kendisine diş hekiminde ne yapılacağına dair sorularına ise olabildiğince basit, genel cevaplar vermeniz ideal olacaktır. Yapılacak tedavilerle ilgili olarak gittiğimizde diş hekimi neler yapılması gerektiğini bize anlatacak gibi cevaplar vermeniz, yanlış şeyler hayal ederek korkmalarının önüne geçecektir. Tüm insanlar gibi çocuklar da bilinmeyenden ve acı çekmekten korkarlar. Bu nedenle çocuklara psikolojik yaklaşım konusunda özel eğitim almış çocuk diş hekiminizin çocuğunuzu bilgilendirmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar”