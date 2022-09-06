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Uzmanı açıkladı. Dişinizi sakın sıkmayın. Yoksa bu olumsuzluklar peşinizi bırakmaz

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, Diş sıkmanın uyku ve hayat kalitesini etkileyebilecek ciddi bir problem olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:01
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Uzmanı açıkladı. Diş sıkmak uykuyu ve hayat kalitesini etkiliyor

Uzmanı açıkladı. Dişinizi sakın sıkmayın. Yoksa bu olumsuzluklar peşinizi bırakmaz
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İHA’nın haberine göre; Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, diş sıkmanın (bruksizm) uykuda ve/veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma veya diş gıcırdatma olarak tanımlanan parafonksiyonel bir alışkanlık olduğunu belirterek bilgilendirmelerde bulundu.

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte stres, anksiyete, öfke, gerginlik gibi psikolojik faktörlerin ve diş eksikliği, maloklüzyon gibi dental faktörlerin etkili olduğu düşünülür. Hastalar çiğneme kaslarında ve çene ekleminde oluşan ağrılardan şikayetçidirler. Bu ağrılar baş ağrısı şeklinde de görülebilir” dedi.

“KARE YÜZ GÖRÜNÜMÜ OLUŞABİLİR”

Işık, diş sıkma sonucu ortaya çıkabilecek olan problemlerle ilgili de, “Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir. Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir” dedi.

“ÇOCUK VE GENÇ HASTALARDA KENDİLİĞİNDEN GEÇER”

Işık, diş muayenelerinin bruksizmi tanımlamada en iyi yol olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Psikolojik faktörlerin elimine edilmesi için hasta profesyonel bir terapiste yönlendirilebilir. Diş hekimi tarafından dental faktörlerin ortadan kaldırılması ve hastaya özel olarak tasarlanan gece plaklarının kullanımı önerilir. Ayrıca çiğneme kaslarına uygulanan botoks uygulamasıyla bu kasların aşırı çalışmaları önlenebilir. Botoks uygulaması özellikle kare yüz görünümünün oluştuğu hastalarda estetik beklentileri de karşılamak için tercih edilir”

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