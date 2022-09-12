Erkekler güzellik uygulamalarında kadınlarla yarışıyor

İHA’nın haberine göre; Erkekler yaptırdıkları güzellik uygulamalarıyla kadınları adeta geride bırakmış durumda olması dikkat çekti. Botoks, dolgu, saç ekimi gibi işlemler için güzellik merkezinin yolunu tutan erkekler, yaptırdıkları uygulamalarla kadınlarla yarışıyor.

Sağlık Direktörü Recep Sekban, birçok güzellik uygulamasında artık kadınlar kadar erkeklerin de işlem yaptırdığını ve son günlerde erkek danışan sayılarının yüzde yüz arttığını ifade etti.

“BU YÜZDEN DOĞRU ÜRÜNLERLE YÜZ TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR”

Sekban, kadınlar kadar erkeklerin de görselliklerine ayrı bir önem verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Farklı işlemler yaptırıyorlar. Saç ekimi başta olmak üzere botoks ve dolgu gibi uygulamaları son günlerde bir çok erkek danışanımız tercih ediyor. Son 5 yıla baktığımız erkek danışan rakamlarında 10 kat artış oldu. Kendi verilerimize baktığımızda ise geçtiğimiz yıla göre bu yıl tam iki katı artış oldu. Her ne kadar erkek danışanların sayıları artış gösterse de kadın danışan sayıları çok daha fazla. Kadınlar özellikle botoks ve dolgu uygulamalarında erkekler ise saç ekimi uygulamasında ön planda. Günlük cilt bakım rutininin ilk adımı cilt tipine uygun bir yüz temizleyici ile yüzün yıkanmasıdır. Yüz temizliğinde sabun kullanımının ciltteki yağ dengesinin bozulmasına ve kuruluğuna neden olabileceğini de unutmamalıdır. Bu yüzden doğru ürünlerle yüz temizliği yapılmalıdır”