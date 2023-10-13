Uzmanı açıkladı. İşte kanseri tespit etmenin iki yolu

Uzmanı, pankreas kanserini üç yıl önceden iki yolla tespit etmenin mümkün olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanı açıkladı. İşte kanseri tespit etmenin iki yolu

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözüm için önceden tespit edilmesinin önemli olup olmadığı biliniyor.

Pankreas kanserinin öldürücü olduğu biliniyor. Korkutan bu öldürücü hastalığın üç yıl önceden iki yolla tespit etmenin mümkün olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Uzmanı açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, kiloda önemli düşüş ve kan şekerinde artış tespit edilebilir.”

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas, midenin arka tarafında yerleşimli, hem sindirim için gerekli enzimleri üreterek kanal vasıtasıyla ince bağırsakların ilk kısmı olan duodenuma aktaran, hem de kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten bir salgı organıdır.

Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir.

PANKREAS KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık çoğunlukla müphem bulgular ile başlıyor. Karın üst bölümünde mide bölgesinde dolgunluk, rahatsızlık hissi, iştahsızlık erken dönemde hastaların hemen tümünde görülen ortak belirtiler.

Ancak bu belirtiler basit bir mide şikâyeti gibi görülebildiğinden hastalığın erken teşhis ihtimali düşüyor.

Bazı durumlarda aniden ortaya çıkan şeker hastalığı, pankreas kanserinin erken bulgusu ve uyarıcısı olabiliyor. Ailesinde şeker hastalığı öyküsü olmayan hastalarda böyle bir tablonun ortaya çıkması, dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Safra taşı veya alkol kullanımı gibi bir etken yokken geçirilen pankreatit atağı da yine, pankreas kanserinin ilk bulgusu olabiliyor. Hastalığın ilerlediği dönemlerinde şiddetli karın ve sırt ağrısı, sarılık, kilo kaybı, karında şişlik gibi bulgular ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bu bulgular hastalığın tedavi sınırlarını geçtiğinin de göstergesi olarak kabul ediliyor.

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