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Kanser tespitinde çığır açacak gelişme. Bilim dünyasında ayakta

Kolon taramasındaki polip tespitinde oldukça faydası bulunan yapay zekanın önümüzdeki günlerde yemek borusu ve mide kanseri tespitinde de kullanılmaya başlanacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:37
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Kanser tespitinde çığır açacak yapay zekâ heyecanı. Bilim dünyasında ayakta

Kanser tespitinde çığır açacak gelişme. Bilim dünyasında ayakta
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İHA’nın haberine göre;  "39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 10. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi" 22-27 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek Turizm Merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Alanında uzman Türk gastroenterologlar, diğer branşlardaki hekimler ve hemşirelerin yanı sıra uluslararası konuşmacıların da katıldığı kongrede; ABD ve Avrupa’dan 14 konuşmacı, Kore’den 15 gastroenterolog, Azerbaycan’dan da 12 misafir ağırlandı. Gastroenterolojinin tüm yönleriyle tartışıldığı kongrede, kolon taramasında oldukça fayda sağlanan yapay zeka konusu da tartışıldı.

Yapay zekanın geldiği noktadan bahseden Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, “Deneyimli endoskopistlerle karşılaştırıyorlar yapay zekayı ama hala biz iyiyiz. Ancak teknoloji ilerledikçe yapay zeka bizimle eşdeğer olacak. Biz yüzde 95’iz, onlar yüzde 93. Çok az fark var arada” ifadelerini kullandı.

“BİZİMLE EŞDEĞER OLACAK”

Endoskopik görüntülenmenin teknolojiyle birlikte oldukça geliştiğini ve yapay zekayla birlikte kanserin çok önceden tespit edilebildiğini aktaran Prof. Dr. Çekin, “Artık bize hücre düzeyinde mikroskopik görüntü verilebiliyor. Endoskopla baktığınız zaman, ‘burada kanser olma ihtimali çok yüksek’ diyebiliyorsunuz. Bunların kayıtlarını değerlendiren yapay zeka, endoskopi sırasında bölgeyi kare içine alarak sıkıntı olduğu uyarısını veriyor. Deneyimli endoskopistlerle karşılaştırıyorlar yapay zekayı ama hala biz iyiyiz. Ancak teknoloji ilerledikçe, yapay zeka bizimle eşdeğer olacak. Biz yüzde 95’iz, onlar yüzde 93. Çok az fark var arada. Önümüzdeki günlerde muhtemelen polip uygulamasının dışında yemek borusu ve mide kanserlerinin tespitinde de uygulamaya girecek” diye konuştu. 

“YAPAY ZEKA, POLİP GÖRDÜĞÜ ZAMAN HEM SESLİ HEM GÖRSEL UYARIDA BULUNUYOR”

Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, gastroenterolojide yapay zekanın geldiği noktadan bahsetti. Yapay zekanın kolon taramasında çok katkısı olduğuna dikkat çeken Çekin, “Polip dediğimiz, kolonda bulunan ve istenmeyen yapıları alarak ileride bu kişilerin kolon kanserine yakalanmasını engelleyebiliyoruz. Bu poliplerin taranmasında yapay zeka uygulaması gündemde ve şuan biz bunları kullanıyoruz. Kolonoskopist, kolonda ilerlerken, yapay zeka polip gördüğü zaman hem sesli hem görsel olarak ışık yakarak kolonoskopisti uyarıyor. Bunlar küçük poliplerde çok önemli. Çünkü gözden kaçabiliyor ya da arkalara saklanabiliyorlar. Bu da endoskopistin dikkatini çekmeyebilir. Yapay zeka uygulamaları bunları uyararak bilgilendiriyor ve işlemin kalitesini oldukça fazla arttırıyor. Yapay zeka, deneyimli gastroenterologlardan daha iyi değil ama polip yakalamada deneyimsiz, endoskopiyi yeni öğrenen arkadaşlardan daha iyi” dedi.

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