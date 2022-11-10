Kalbinizi önemseyin hayati risklerinizi ortadan kaldırın. Uzmanı açıkladı

İHA’nın haberine göre; Daha önce Denizli’de görev yaptığı için burada tedavi olmak isteyen ve araştırmaları sonucunda hastanın Uzm. Dr. Mustafa Demir şu sözleri kullandı:

“Konya’dan gelen hastamız Mahmut Kurt, yıllar önce geçirdiği kalp krizinden sonra kontrollerini ihmal etmiş. Gerekli kontrolleri yapılmadığı için de yıllar içinde kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı, çabuk yorulma, kendini halsiz hissetme şikayetleri başlamış. Bunun üzerine polikliniğimize başvurdu. İlk olarak daha önce yapılan tedavinin çok uygun olmadığını, ilaçlarının çok eski olduğunu ve tedavisinin düzenlenmesi gerektiğini söyledik. İlaçlarını düzenledikten sonra nefes darlığında kısmi bir rahatlama oldu. Ardından ilk geçirdiği kalp krizinden dolayı kalbinin ağır hasar aldığını ve kalp fonksiyonlarının normal insanlara göre daha zayıf çalıştığını belirttik. Ve kalp pili takılması gerektiğinden bahsettik. Klap pili işlemini gerçekleştirdik. Mahmut Bey’e taktığımız kalp pilinin amacı, hem kalbi ihtiyaç halinde çalıştırması hem de öldürücü ritim bozukluğu gerçekleştiğinde kalbi içeriden şoklayarak bu ritmi düzeltmesidir”

Uzm. Dr. Mustafa Demir, “Temelde taktığımız kalp pillerinin iki çeşidi mevcut. Birincisi şoklama özelliği olup kalbi koruyan kalp pilleri, ikincisi ise şoklama özelliği olmayıp sadece kalbi çalıştıran kalp pilleridir. Mahmut Beyin yaşının genç olması ve kalbinin zayıf olmasından dolayı şoklama özelliği olan kalp pili taktık. Kalp pili işlemi Kardiyologlar tarafından lokal anestezi ile yapılan bir işlemdir. Sol taraftaki köprücük kemiğinin birkaç santim altından 5-6 santimlik bir kesi yapılarak kalp pilinin bataryasını oradaki cilt altına yerleştiriyoruz. Koyduğumuz kalp pilinin kablolarını da bu bölgedeki damardan kalbin içine göndererek implante ediyoruz. Pil taktığımız hastalarımızı tedbir amacıyla bir gün hastanemizde yatırıyoruz. Ertesi gün gerekli kontrollerini yaparak hastalarımızı taburcu ediyoruz. Kardiyoloji alanındaki tüm işlemleri hastanemizde yapabilmekteyiz"

Emekli memur olan ve daha önce kalp krizi geçirdiği için muayeneye gelen Mahmut Kurt “Daha önce kalp krizi geçirdiğim için Konya’dan buraya muayene için geldim. Yaklaşık olarak 10 yıldır da kalp hastasıyım. Kontrollerimi ihmal edince kalp ile ilgili sıkıntılarım biraz arttı. Araştırmalarım sonucunda Kardiyoloji doktorlarından Mustafa Demir’e geldim. Kontrollerime burada devam ediyorum. Buraya geçen yıl geldiğimde ilaçlarda düzenleme yaptı doktorum. Aynı zamanda yapılan tetkikleri değerlendirdikten sonra kalp pili takılması gerektiğini söyledi. Bana yaklaşımı, tecrübesi ve detaylı anlatmasından dolayı kalp pilini kendisinin takmasını istedim. Doktor Bey işlemi gerçekleştirdi. O zaman hastanede kaldığımda hastanenin bakımı da hijyeni de çok iyiydi. Çok memnun kaldım. Doktorumun ilgisi ve desteği ile de bu süreci rahat bir şekilde atlattım. Yaklaşık 4 ay önce kontrole geldiğimde Mustafa Hocam gayet sağlıklı olduğumu söyledi. Kendim yaşadığım için herkese de samimiyetimle söylemek isterim. Kalp krizinin ne zaman ne şekilde geleceğini bilemeyiz. Çünkü ben en sağlıklı olduğum kendimi en enerjik hissettiğim dönemde kalp krizi geçirdim. Bu yüzden mutlaka kalp kontrollerinizi yaptırmanız gerekir. Doktorum Mustafa Demir için söyleyecek kelime bulamıyorum. İnsanlığı ve doktorluğu gerçekten on numara. Mesela kalp pili takılması sırasında benimle konuşarak beni sakinleştirerek işlemi yapması beni çok sevindirdi. İşlem öncesinde çok endişeli olmama rağmen işlem sırasında bana tek tek yaptığı işlemi anlatması endişelerimi tamamen ortadan kaldırdı” şeklindeki ifadeleri kullandı.