Kalbi kırılanlar dikkat. Ölümcül tehlike

tv100’ün haberine göre; Günümüzde adı sık sık geçmeye başlayan kırık kalp sendromu vücut tarafından strese karşı verilen yanıt olarak isimlendiriliyor Bu sendrom bir kişinin sevdiği biri öldüğünde, terk edilme veya ayrılık gibi ağır stres oluşturan durumların sonucunda ortaya çıkan geçici bir kalp hastalığı olduğu vurgulandı.

Travmalar ve fiziksel hastalıklar bu sendromun da kırık kalp sendromunun ortaya çıkma ihtimalini artırabileceği bildirildi. Ani bir göğüs ağrısıyla kendini göstermeye başlayan kırık kalp sendromu adeta kalp krizi geçiriyormuş gibi görüneceği vurgulandı. Kırık kalp sendromunun gelişiminde kalbin sol bölgesindeki pompalama işlevinde geçici bir bozukluk ortaya çıkacağı vurgulandı.

KIRIK KALP SENDROMU NEDEN OLUR?

-Hırsızlık olayları

-Kaza ve travmalar

-Geçirilen ciddi ameliyatlar

-Depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar

-İleri yaş

-Epilepsi hastalığı

-Sevilen bir kişinin beklenmeyen ölüm haberini alma

-Korkutucu bir hastalık tanısı alma

-Bir anda fazla miktarda para kazanmak veya kaybetme

-Aile içi şiddet

-Ayrılık, boşanma, aldatılma veya terk edilme

-Geniş bir kitleye açıklama yapmak durumunda olma

-İşin kaybedilmesi

-Beklenmeyen sürprizler

-Şiddetli bir tartışmanın içinde olma

-Astım krizi

KIRIK KALP SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Vücut hareketlerinde kontrolsüzlük ve dengesizlik

-Yalnızlık korkusu

-Baş ağrısı

-Konsantrasyon güçlüğü

-Kalpte sürekli sıkışma hissi

-Yorgunluk, huzursuzluk ve stres

-Sol kolda ve alt bölgesinde ağrı

-Terleme

KIRIK KALP SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Stres yönetiminin çok önemli olduğu sendrom zamanında hekimler Sendromunun tedavisinde ilaç kullanımı ve/veya yaşam değişiklikleri önermesi dikkatlerden kaçmadı.