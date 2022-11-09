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Günde bir tane yemek hayat kurtarıyor. Kış boyunca koruma sağlıyor. Tehlikeli hastalıklardan uzaklaştırıyor

Araştırmacıların günde bir tane yenilen elmanın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu açıklaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:32
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Elmanın faydaları. Günde bir tane yemek hayat kurtarıyor. Kış boyunca koruma sağlıyor. Tehlikeli hastalıklardan uzaklaştırıyor

Günde bir tane yemek hayat kurtarıyor. Kış boyunca koruma sağlıyor. Tehlikeli hastalıklardan uzaklaştırıyor
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Elma, çilek, üzüm ve çay ile birlikte günlük tüketildiğinde kalp sağlığını koruduğunu ortaya çıkması dikkat çekti.

İngiltere ve Amerika'lı araştırmacılar günde bir tane yenilen elmanın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu açıkladı.

Bilim adamları insanlara günde bir elma, biraz çilek ve iki fincan çay tüketmelerini önerdi. Bu kombinasyon kabaca 500 mg flavan-3-ols içeriyor. Flavan-3-ols, kalp için iyi olduğu söylenen 'biyoaktif' bir bileşik. Flavan-3-ols içeren besinler sadece kalp sağlığını korumakla kalmıyor, birçok hastalığa şifa dağıttı.

KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

150'den fazla çalışmanın gözden geçirilmesi, kırmızı şarap ve bitter çikolatada da bulunan kimyasalın kan basıncını, kolesterolü ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceği sonucuna varıldı.

Reading Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Profesör Gunter Kuhnle, verilerde yer alan flavan-3-ols'ün sağlığı iyileştirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

SİNİR VE GÖZ HASARI RİSKİNİ AZALTIYOR 

Aynı zamanda, kolesterol seviyelerinin yanı sıra, seviyeler çok yüksekse kalbe zarar verebilecek 'kötü' HDL kolesterol seviyelerini de iyileştirdi. Flavan-3-ols ayrıca daha düşük kan şekeri ile bağlantılıydı ve sinir ve göz hasarı riskini azalttı. Dr Kuhnle şunları söyledi: 'Kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltmak için günde 400mg-600mg flavan-3-ols tüketmenizi öneririz. 'Bu, birkaç fincan çay, biraz kırmızı veya mor meyveler ve bir elma ile eşdeğerdir.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ AZALTIYOR

ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından finanse edilen uluslararası uzmanlar, 157 randomize kontrollü çalışmanın ve 15 kohort çalışmasının verilerini inceledi. Sonuçlar, biyoaktif bileşiğinin daha düşük kan basıncıyla bağlantılı olduğunu ve bunun sonucunda kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösterdi.

YÜKSEK DOZ ALMAMAYA DİKKAT EDİN

Ekip, alkol ve bitter çikolata gibi yüksek yağlı ve şekerli maddelerden kaynaklanan sağlık risklerinin flavan-3-ols'ün "yararlarından daha ağır basacağını" kaydetti. Ve bulgularının takviyeler yerine yiyeceklerde bulunan flavan-3-oller için geçerli olduğu konusunda uyardılar. Araştırmacılar, yüksek dozlarda alındığında karaciğer hasarına ve mide sorunlarına neden olabileceğini dile getirdi.

YEŞİL ÇAY EN YÜKSEK FLAVAN-3-OL İÇERİĞE SAHİP

'Takviye almaktansa günlük miktarınızı sağlıklı yiyecek veya içecek olarak almak çok daha etkilidir'. Yeşil çay, fincan başına en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahiptir (320 mg), ardından siyah çay (280 mg), böğürtlen (160 gr başına 65 mg) ve kurutulmuş kızılcık (80 gr başına 35 mg) gelir.

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