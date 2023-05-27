Uzmanı açıkladı. Mucize yöntemle kilo verme yöntemi

Op. Dr. Serkan Tayar, “Vücut kitle endeksi 35’in altındaki hastalar mide balonu ile sağlığına kavuşabilir” sözlerini kullandı.

Uzmanı açıkladı. Mucize yöntemle kilo verme yöntemi

Editör: Naim Arıoğlu

Dünya genelinde yaygın olarak görülen obezite, her geçen gün daha da artan bir halk sağlığı problemi haline geldiği biliniyor.

Obezite ile mücadelede yapılan işlemlerle ilgili bilgiler veren Genel Cerrahi Op. Dr. Serkan Tayar, obezitede Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

“BU SÜREÇTE KİLO KAYBI HEDEFİMİZ İSE 15-20 KİLO OLUYOR”

Genel Cerrahi Op. Dr. Serkan Tayar, dünyada artan bir risk haline gelen obezite ile mücadelede mide balonu işleminin son yıllarda tercih edildiğini belirterek, “Vücut kitle endeksi 35’in altında olan hastalarımızda endoskopi ünitesinde yaklaşık 5 dakika içerisinde yaptığımız, hastayı yaklaşık yarım saat içerisinde evine gönderdiğimiz basit bir işlem. Mide balonu hastanın midesinde ortalama 6 ile 9 ay arasında kalıyor. Bu süreçte kilo kaybı hedefimiz ise 15-20 kilo oluyor” sözlerini kullandı.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite vücudun yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması olarak anlatılabilmektedir. Obezite tanımı, bir başka deyişle obezite, kişilerin boylarına göre kilolarının fazla olmasıdır. Obezite, dünyada ve ülkemizde hızlı bir biçimde ilerlemektedir. Obezite oranları her geçen gün artmaktadır. Obezite, ortalama yaşam ömrü uzadıkça hayat kalitesini düşüren, insanların üretim kapasitelerini azaltan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

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