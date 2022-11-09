9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanından korkutan organ bekleyen hasta sayısı açıklaması

Uzmanından korkutan organ bekleyen hasta sayısı açıklaması

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayılarının arttığını ve Türkiye'de 31 bin 326 kişinin organ nakli beklediğini ifade etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:28
Takip Et

Uzmanı açıkladı: Organ bekleyen hasta sayısı artıyor. Uzmanından korkutan organ bekleyen hasta sayısı açıklaması

Uzmanından korkutan organ bekleyen hasta sayısı açıklaması
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; ‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ kapsamında organ bağışına farkındalık oluşturmak için Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak'ın sunumuyla 'Organ Bağışı Farkındalık Konferansı' gerçekleştirdi. Düzenlenen konferansa hastane yönetimi, hekimler ve personelleri katıldığı görüldü.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. 23 bin 808 kişi böbrek, 2 bin 494 kişi karaciğer, bin 351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince bağırsak ve 3 bin 398 kişi de kornea nakli için beklemektedir. Lütfen yaşarken organlarınızı bağışlayın” ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Kazak şunları dile getirdi:

“Organ nakli ile binlerce insanın hayatını kurtarmak mümkündür. Bazen tek bir kişinin organları, çok sayıda kişinin tekrar yaşaması ve hayata tutunması için umut oluyor. Türkiye'de organ naklindeki en büyük sorun organ bağışının azlığıdır. Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır.”

Opr. Dr. Murat Küsdül ise “Organ bağışının öneminin bir kez daha altını çizmek ve farkındalığımızı arttırmak için düzenlediğimiz konferansımıza katılanlara teşekkür ediyoruz. Organ bağışı ile birçok insana umut olabilir yaşama fırsatı sunabiliriz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
4
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
7
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne katıldı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanık hakkında mütalaa açıklandı
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
﻿Edirne’de, evde havan topu mermisi ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.