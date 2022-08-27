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Uyku pozisyonunuza dikkat. Kör olabilirsiniz

Doç. Dr. Aylin Kılıç, yanlış uyku pozisyonunun göz sağlığını bozabileceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:12
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Uzmanı açıkladı. Uyku pozisyonunuz görme kaybına yol açabilir

Uyku pozisyonunuza dikkat. Kör olabilirsiniz
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İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Aylin Kılıç, daha çok gözünü ovalayanlarda görülen keratokonus hastalığının yanlış uyku pozisyonunda da gelişebileceğini belirtti. Kılıç, “Uyurken eğer alışkanlık olarak gözümüzün üstüne yatıyorsak göze yapılan devamlı baskı kornea tabakamızda travmaya neden olabilir. Bu yüzden de hastalarda keratokonus, astigmat, miyop ve görme azlığı gibi şikâyetler gelişebilir. Özellikle genç yaşlarda bu problemler daha fazla görülüyor” dedi.

“GÜNLÜK HAYATTA GÖZÜMÜZÜ BASTIRARAK OVALAMAK NEYSE UYURKEN GÖZÜMÜZÜN ÜSTÜNE YATMAK DA AYNIDIR”

Doç. Dr. Aylin Kılıç, uyku sürecinde göze yapılan baskının görme kaybına sebep olacağını belirterek, “Uyurken eğer alışkanlık olarak gözümüzün üstüne yatıyorsak göze yapılan devamlı baskı kornea tabakamızda travmaya neden olabilir. Kornea yüzeyine yapılan travma gece boyunca sürüyorsa özellikle korneada oluşan incelme öne doğru bombeleşmeye yol açabilir. Bu yüzden de hastalarda astigmat, miyop ve görme azlığı gibi şikâyetler gelişebilir. Özellikle genç yaşlarda bu problemler daha fazla görülüyor. Keratokonus denilen hastalık nadir de olsa bu şekilde başlıyor. Özellikle gözünü ovalayanlarda daha sık görülür. Günlük hayatta gözümüzü bastırarak ovalamak neyse uyurken gözümüzün üstüne yatmak da aynıdır” diye konuştu.

“KORNEA NAKLİNE KADAR GİDEBİLİR”

Doç. Dr. Aylin Kılıç, uyku pozisyonunun tek gözde oluşturduğu sorunlara değinerek şunları söyledi:

“Örneğin hasta bize görme kaybıyla geldiğinde bir gözde problem var iken diğer göz yüzde 100 sağlam olabiliyor. Gelen hastayı anlayabilmek adına görme kaybının nedenini sorduğumuzda mesela sağ gözünüzü mü ovalıyorsunuz dediğimizde, kişi eğer ovalamadığını belirtiyorsa uyku pozisyonlarını soruyoruz. Hasta ‘sağ gözümün üstüne yatıyorum, elimi de altına koyuyorum’ dedikten sonra anlıyoruz ki altta yatan sebep aslında uyku pozisyonudur. Hastalar alışkanlıklarını değiştiremedikleri için problem giderek ilerleyebiliyor. Bunun için göze baskı yapmadan uyumalarını tavsiye ediyoruz. Ek olarak günlük hayatta da gözü ovalamak, göze bastırmak da bir travmadır. Gözün yüzeyindeki kornea tabakası elastiktir. Biz bu tabakaya baskı yapmaya devam edersek korneada incelme ve öne doğru bombeleşme gelişir. Bu durumda miyop ve astigmat gibi problemlere zemin hazırlarız. Bu hastalıklar gözlükle düzeltilemez. Bunları durdurmak için cerrahi müdahalelere başvuruyoruz. Hatta bazı durumlarda keratokonus hastalığı çok ilerlediği ve görme azlığı arttığı için kornea nakline kadar gidebiliyoruz”

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