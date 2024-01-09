Uzmanı diyabetin korkutan belirtisini açıkladı

Kaynak: İHA
Uzmanı diyabetin korkutan belirtisini açıkladı
Uzmanı, “El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Diyabetin belirtileri nelerdir? Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, bu soruya şöyle yanıt veriyor:

“Diyabetin en sık görülen belirtileri arasında susuzluk, çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve ciddi durumlarda koma sayılabilir”Diyabet, günümüzde giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunudur. Hareketsiz yaşam, kalorili gıdalar, şekerli ve früktozlu içecekler obeziteye ve buna bağlı olarak da diyabete yol açmaktadır.

Esra Tutal, diyabetin Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak, diyabetle mücadele için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

“Susuzluk, kilo kaybı ve sık idrara çıkma gibi belirtileri olan kişiler mutlaka doktora başvurmalıdır. Diyabet, ömür boyu devam eden bir hastalıktır ve tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir. Tedavi ile kan şekeri normal seviyelere indirilebilir ve diyabetin zararlı etkileri önlenir. Şeker düşürücü ilaçlar düzenli ve zamanında alınmalıdır.”

“Diyabet kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor”

Dr. Tutal, diyabetin kalp ve damar hastalıklarıyla yakından ilişkili olduğunu da belirterek, “Diyabetli kişilerde koroner arter hastalığı ve inme riski 2-4 kat daha fazladır. Diyabet, uzun vadede kalp, damar, göz, böbrek ve sinir sistemine zarar verebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin de en önemli nedenlerinden biridir” diyor.

“Fazla kilolardan kurtulun, hareket edin”

Dr. Tutal, fazla kiloların diyabet riskini artırdığını söyleyerek, şu önerilerde bulunuyor:

"İş yerinde hareketsiz kalmayın. Ofiste saatlerce oturmak diyabeti tetikler. Fiziksel aktiviteyi artırın, haftada en az 5 gün, günde en az 30 dakika yürüyüş yapın. Yağlı, kalorili, liften fakir gıdalardan uzak durun. Meyve, sebze ve tam tahıllı gıdaları bol bol tüketin.”

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