Uzmanı dünyada en çok görülen virüsü açıkladı. Erken yaşlarda aşı cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı koruyor

Uzmanı, erken yaşlarda aşı HPV’den yüzde 99’luk korunma sağladığını açıkladı.

Uzmanı dünyada en çok görülen virüsü açıkladı. Erken yaşlarda aşı cinsel yolla bulaşan hastalığa karşı koruyor

Editör: Naim Arıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümran Karabulut Doğan, HPV virüsüne karşı aşılanmanın önlem almada çok önemli olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Cinsel hayat başlamadan önce aşılanma, yüzde 99 oranında koruma sağlıyor”

Dr. Doğan, HPV aşısının 9-14 yaşları arasında iki doz halinde uygulandığını belirterek, çocukların aşılanmasını önerdi.

Erkeklerde 100 kanserin 1,5’inin, kadınlarda ise 100 kanserin 8,5’inin HPV etkenli olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümran Karabulut Doğan, Human Papilloma Virus yani

HPV’nin dünyada en yaygın görülen viral bulaşıcı hastalıklardan olduğunu söyledi.

HPV NEDİR?

HPV, insanlarda oldukça yaygın olarak bulunan ve çoğu kişide bir soruna yol açmasa da bazı kişilerde genital siğil ve kansere sebep olabilen virüsün adıdır.

HPV virüsü cildi etkiler. HPV’nin birçok tipi, ağzı, boğazı ve genital bölgeyi etkiler. HPV bulaşı ya da belirtileri için cinsel ilişki şart değildir. Tıpkı hiv belirtileri ya da bulaşında olduğu gibi; HPV genital bölgelerin teması; anal, vajinal veya oral seks, genital bölge ile temas etmiş olan havlu gibi eşyaların ortak kullanımı yolu ile de bulaşabilir. HPV ile enfekte olmuş kişi herhangi bir semptom göstermeyebilir; dolayısıyla kişilerin HPV ile enfekte olup olmadıklarını belirlemek için bazı özel testler yapılmalıdır.

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