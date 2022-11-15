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Bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Uzmanından kritik uyarı

Kişinin yaşam kalitesini önlemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan bir olan Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Uzm. Dr. Erhan Özfidan, hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:49
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Uzmanı kadınları uyardı. Fibromiyalji kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor

Bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Uzmanından kritik uyarı
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, günümüz çağında yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun birlikte görüldüğü bir ağrı sendromu olan Fibromiyalji hakkında açıklamalarda bulundu. Özfidan,  hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünden bahsetti.

Uzm. Dr. Erhan Özfidan,  “Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler fibromiyaljiye işaret edebilmektedir” dedi.

Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji, bazı bölgelerde kronik kas ağrıları olarak tarif edilen yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyalji, en belirgin özelliği vücutta ağrı olarak bilinse de çoğunlukla uyku sorunu, yorgunluk ve duygusal sıkıntıya sebep olabilmektedir. Çoğunluğu kadınlar olmak üzere birçok kişide görülebilmektedir. Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, stres, depresyon, obezite ya da viral enfeksiyonlar risk faktörleri arasındadır” dedi.

“HER HASTAYA UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMİ HASTANIN ŞİKAYETLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Her hastaya özel tedavi uygulandığını belirten Dr. Özfidan, “Fibromiyaljinin sıklıkla görülen belirtileri mevcuttur. Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler, fibromiyaljiye işaret edebilmektedir. Kesin tanıyı koyabilmek için hastanın anamnezini dinlemek gerekli görülen tetkiklerle birlikte teşhis koymak oldukça önemlidir. Korona virüs geçiren ve şikayetleri uzun süre geçmeyen hastalar fibromiyalji benzeri şikayetler yaşayabilmektedir. Bu yüzden kliniğimize gelen hastaların şikayetlerini dinledikten sonra gerekli tedavi programını başlatıyoruz. Burada hassas olan konu her hastaya uygulanan tedavi yöntemi, hastanın şikayetlerine göre değişmektedir” ifadelerini kullandı.

"YAŞAM TARZINDA YAPILACAK BAZI DEĞİŞİKLİKLER TEDAVİ SÜRECİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR"

Hastaların zararlı içecek ve maddelerden uzak durmalarını öneren Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji hastalarının düzenli olarak spor yapmaları, stresten uzak durmaları, beslenme şekillerine ve uyku saatlerine özen göstermeleri, yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişiklikler hastalığın tedavi sürecinde fayda sağlayacaktır. Bunların dışında kahve, alkol ve sigara tüketiminin sınırlandırılması semptomların azalmasına yardımcı olabilmektedi” şeklinde bilgi verdi.

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