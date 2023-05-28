Çakşır otunun bilinmeyenleri nelerdir

Editör: Ali Öncü

Piyasada çakşır otu suyu, çakşır otu kökü, çakşır otu yağı, çakşır otu macunu ya da çakşır otu tozu şeklinde bulunabilir.

Sağlık açısından faydalı olduğu için toplanıp, kurutulup çeşitli şekillerde işlenir.



Çakşır otu bitkisi, kurak topraklarda yetişir. Boyu 2-3 metreye kadar uzayan, ince dalları ve sarı taneli çiçekleri olan bir bitkidir. Maydanozgiller ailesinden olan bu bitkinin çiçekleri tohumlu yapıdadır. Güzel bir görünüme sahip olmasına karşın hoş bir çiçek kokusuna sahip değildir. Kokusu genellikle keskin olarak tanımlanır.

Yetişirken suya çok ihtiyaç duymayan bir bitki olduğu için hemen her araziye uyum sağlar. Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e kadar bölgede kendiliğinden yetişebilir. Bu faydalı bitkiyi dilerseniz kendi bahçenize ekmeniz mümkün. Rahatlıkla çakşır otu tohumu bulabilir ve yetiştirebilirsiniz. Türkiye’de 20 civarında çakşır otu türü bulunuyor.

Türlerin özelliklerine göre kullanım şekilleri de değişir. İlk yıl tohum vermez. İkinci yıl çiçeklerinin arasından tohumlar belirir. Halk arasında bitkinin bu haline çakşır otu erkeği denir. Aslında çakşır otu dişisi ya da çakşır otu erkeği diye iki cins bulunmamaktadır. Bu tanımlar halkın deyimiyle oluşmuştur.

YARARLARI NELERDİR?

“Çakşır otu neye yarar?” diye sorulduğunda çakşır otu cinsellik ilişkisi ilk akla gelen bağlantıdır. Kullanıldığı konular ve başlıca çakşır otu faydaları şunlardır:

Afrodizyak özelliği nedeniyle erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılır.

Kısırlık tedavilerinde de kullanılan çakşır otu, sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Vücuttan toksin atımını hızlandırır.

Enerjiyi artırarak zindelik sağlar.

Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

İştah açarak kilo almak isteyenlere fayda sağlar.

Soğuk algınlıklarına iyi gelir.

Yara ve akne lekelerini geçirir.

Sindirimi kolaylaştırır, gaz problemlerini iyileştirir.

ÇAKŞIR OTU SUYU ÇAYI

Çakşır otu çayı ve çakşır otu suyu faydaları açısından ortaktır. Erkeklerde cinsel sorunların tedavisi için ya da zindelik ve direnç kazanmak için kullanılır. Çakşır otu kökü suyu ya da diğer adıyla çakşır otu suyu, bitkinin modern yöntemlerle distile edilmesiyle üretilir. Yemeklerden önce bir kahve fincanı kadar içilmesi önerilir. Kullanımının çaya göre daha zahmetsiz olması, tercih edilmesinin nedenleri arasındadır. Bunun dışında çakşır otu çayı faydaları ile aynı derecede etkilidir. Hazır ürünlerin içeriğine ve üreticisine güvenemezseniz kök halinde alarak çayını hazırlamak en güvenli yollardan biridir.

Çakşır otu hazırlanışı kök ya da toz oluşuna göre değişmez. İkisinde de az miktardaki ürünü sıcak suyla çay gibi demler ve dinlendirdikten sonra içebilirsiniz. Sıcak olarak içildiğinde solunum yollarını yumuşatır. Soğuk algınlığına ve bronşite de iyi gelir. İçen kişiye zindelik vererek soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır.

Bitkilerin şifalı etkileri üzerinde en bilinen uzmanlardan biri olan İbrahim Saraçoğlu da çakşır otunun sağlığa faydalarını onaylar. Kısırlık tedavilerini destekleyici olarak kullanılan çakşır otu İbrahim Saraçoğlu tarafından da sperm sayısını artıran bitkiler arasında sayılır.

Uzun bir süre olmamak şartıyla düzenli kullanılarak bir kür şeklinde uygulanabilir. Faydalarından en güçlü şekilde yararlanmak için diğer bitkilerde de olduğu gibi düzenli kullanmak gerekir.

ZARARLARI NELERDİR?

Faydalarıyla olduğu gibi çakşır otu zararları ile de sağlığımızı etkileyebilir. Uzun süre ara vermeden kullanmak ve önerilen miktarlardan fazla tüketmek, bazı yan etkilerini ortaya çıkarır. Çakşır otu yan etkileri kendini sinir sisteminde gösterir. Ruh hali değişimleri ve depresyon, bitkinin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sonuçlardandır.

Hamilelerin kullanması önerilmez. Emziren anneler de herhangi bir yan etkiye karşı aynı sınırlamanın içindedir. Doğanın mucizevi şifalarından faydalanmaya başlamadan önce mevcut sağlık durumunuzu güven altına almanız gerekir. Ciddi ve kronik bir sağlık sorununuz varsa bitkiyi kullanmamanızı öneririz. Yine de kullanmak isterseniz, doktorunuzun onayına başvurmanız gerekir. Kan şekerini düşürdüğü için sağlıklı kişiler de kullanırken doza dikkat etmelidir.

Bitkinin özü hap haline getirilerek çakşır otu kapsülü şeklinde de piyasada bulunabilir. Bu şekilde işlenmiş ürünleri kullanmadan önce üreticiyi mutlaka araştırmanızı tavsiye ederiz. Bitkinin kendi yan etkilerine karşı önlem almanız gerekir. Fakat bundan da önce, aldığınız ürünün gerçekten çakşır otu hapı olduğundan emin olmanız gerekir. Eğer eminseniz, hapları tercih edebilirsiniz.