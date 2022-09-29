Gebelikte alınan alkolde hayati tehlike. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı çerçevesinde beş yıldızlı bir otelin çalışanları ile bir araya gelen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Ateş, meme kanseri hakkında bilgi verdiği bildirildi. Kadın çalışanlara “pembe kurdele” takarak farkındalık oluşturulan seminere ilgi yoğunluğu dikkat çeki.

“HER 8 KADINDAN BİRİNDE MEME KANSERİ GÖRÜLÜR”

Ateş, yaşamı boyunca her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü söyleyerek şu sözleri kullandı:

“Kanser, tüm dünyada giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Yaşamı boyunca her 8 kadından birinde meme kanseri görülür. Beyaz ırkta, sarı ırka ve siyah ırka göre daha fazla görülür. Siyah ırkta daha agresif meme kanseri tipleri görülür ve seyri daha kötüdür. Sarı ırk ve Kızılderililerde meme kanseri riski ve meme kanserinden ölüm beyazlardan daha düşüktür”

“DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKİ YÜZDE 18 AZALTIYOR”

Meme kanseri risk faktörlerinden bahseden Op. Dr. Ateş, “Fiziksel aktivite meme kanseri riskini azaltmaktadır. Haftada 1,25-2,5 saat tempolu yürümek meme kanseri riskini yüzde 18 oranında azaltmaktadır. Meme kanseri için risk faktörlerinden en belirgin olanları kadın cinsiyeti ve yaştır. Risk faktörlerinden bazılarında değişiklik olması mümkünken bazıları ise değiştirilemeyen faktörleridir. Meme kanserlerinin yüzde 50’sinden fazlasında bu risk faktörlerine rastlanmamaktadır. En yüksek risk grubuna giren kadınlar; kuvvetli aile öyküsü olan, tanımlanmış genetik mutasyonu olan veya Lobüler karsinomain situ (LKIS) tanısı olan olgulardır” ifadelerini kullandı.

“ALKOL MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR”

Alkolün meme kanseri üzerine etkisine değinen Op. Dr. Ateş, “Günde 2-5 ölçü alkol kullanılması meme kanseri riskini 1,5 kat artırmaktadır. Tüketilen miktar arttıkça risk artmaktadır. Annenin gebelikte alkol kullanması bebekte meme kanseri riskini artırabilmektedir. Postmenopozal obezite meme kanseri riskini yaklaşık yüzde 30 oranında artırmaktadır. Premenopozal obezitede meme kanseri riski yaklaşık 15 azalmaktadır. 18 yaşından sonra 25 kilo alınması postmenopozal meme kanseri riskini artırmaktadır. Bel bölgesindeki yağlanma, kalça-uyluk bölgesindeki yağlanmaya göre riski daha fazla artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

