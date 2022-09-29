Obetize ameliyatıyla ilgili uzmanından kritik 3 hafta uyarısı

İHA’nın haberine göre; Aşırı kilo alımına bağlı olarak beden kitle indeksi artan kişilere bariatrik cerrahi operasyonları sonrasında uygulanan, hem mide hem de vücudun çeşitli bölgelerindeki rekonstrüktif cerrahi işlemlerine ‘postbariatik cerrahi’ denildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Gökkaya, obezite operasyonu sonrası yapılan estetik işlemlerde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Op. Dr. Ali Gökkaya, “İş hayatında çok aktif çalışan ve sürekli ayakta olan kişiler en az 3 hafta istirahat etmelidir. Aksi halde dikişleri zarar görebilir ve komplikasyon gelişebilir. Bu nedenle hekimlerine işleri hakkında daha detaylı bilgi vermeli ve kendilerini zora sokacak uygulamalardan kaçınmalıdırlar” ifadeleriyle uyardı.

KOL VE KARINDA DAHA SIK UYGULANIYOR

Bariatrik cerrahi yöntemi sonrasında ani kilo vermeye bağlı gelişen vücut deformasyonlarının estetik açıdan kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Ali Gökkaya şunları söyledi:

“Postbariatrik cerrahi, plastik cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Vücudun birden fazla alanına müdahale edilen kombine tedavilerden oluşur. Bu nedenle hastanın bu operasyon için uygun olması büyük önem taşır. İşlem öncesinde cerrah tarafından detaylı fiziki muayene uygulanır. Bu muayene sırasında vücudun hangi bölgelerine müdahale edileceği belirlenir. Ameliyat planı hazırlanır. Genellikle kol ve karın bölgesindeki deformasyonlar için operasyon gereklidir. Yüz, gıdı, basen ve kalça kısmı da zaman zaman müdahale edilen alanlardır”

HASTA AYNI GÜN TABURCU OLABİLİR

Genel anestezi altında uygulanan postbariatrik cerrahi işlemi sonrası hastanın ameliyat sonrası aynı gün taburcu edilebileceğini ancak ağrı eşiği düşük olan ve hastanede kendini daha iyi hissedeceğini düşünen hastaların bir gece hastanede yatabileceğini belirten Op. Dr. Ali Gökkaya, bunun dışında ileri yaşlarda ve emboli riski düşünülen hastaları da hekimlerinin kontrol altında tutmak isteyebileceğini, böyle vakalarda risk alınmaması için hastanın bir gece müşahede altında tutulması gerektiğini dile getirdi.

TÜM SARKMALAR TOPLANIYOR

Postbariatrik cerrahinin; mide küçültme ameliyatı sonrasında ani kilo verildiği ve vücudun farklı alanlarında sarkmalar meydana gelmesi durumunda yapılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ali Gökkaya, şu bilgileri paylaştı:

“Genellikle bariatrik cerrahi sonrasında ihtiyaç duyulur. Vücutta meydana gelen tüm sarkmalar toparlanır. Aşırı kilo, insanların kendilerini kötü hissetmesine ve fizyolojik rahatsızlıkların oluşmasına neden olur. Özellikle tansiyon ve diyabet gibi metabolik rahatsızlıkların oluşmasına yol açar. Bu yüzden beden kitle indeksi normalin üzerinde olan kişiler sağlıklı bir yaşam sürmek için bariatrik cerrahiye ihtiyaç duyabilir. Bariatrik cerrahi sadece estetik görüntü amacıyla uygulanan bir işlem değildir. Kişinin günlük yaşantısını sorunsuz devam ettirmesi ve yaşam kalitesini artırmak için gereklidir. Genel olarak bakıldığında, postbariatrik cerrahi insanların hayal ettikleri fit görüntüye kavuşması ve her mevsim istedikleri kıyafetleri rahatlıkla giymelerini sağlar. Fit bir vücuda sahip olmak, psikolojik olarak insanın kendini iyi hissetmesini ve sosyal hayatta aktif olmasını sağlar.”

EGZERSİZ İÇİN EN AZ 1 AY BEKLENMELİ

Ameliyat sonrasında günlük hayata dönmek için 2 hafta gibi bir süre gerekeceğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Ali Gökkaya, bu sürede korse kullanımının, şişliklerin inmesi ve ağrıların azalması için gerekli olduğunu dile getirdi.

İş hayatına dönmek için en az 3 hafta beklenmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Ali Gökkaya şu ifadelerini kullandı:

“Bu süre içinde yüksek enerji harcamanız gereken işlerden uzak durmalısınız. Vücudunuzda var olan ağrıların artmasına neden olacak işlemlerden kaçınmalısınız. Spor yapmak için acele edilmemelidir. Ameliyat sonrasında egzersiz yapmak için en az 1 ay beklenmelidir. Yaraların iyileşmesi ve vücudun yeni şekline uyum sağlaması için 1 ay süreye ihtiyacı vardır. Bu süre sonunda doktor izin verdikten sonra hafif tempolu egzersizlere başlanabilir. Ağır spor türleri için en az 6 ay beklenmelidir. Aksi halde dikişler ve kaslar zarar görebilir. Yoğun çalışma temposuna sahip kişiler işe dönmek için mutlaka hekimden izin istemelidir”

SOSYAL HAYATTA AKTİF OLAMAYANLAR İÇİN UYGUN

Postbariatrik cerrahinin beden kitle indeksi 40 ve üzeri olan bariatrik cerrahi operasyonu geçiren kişilere uygulanabileceğini vurgulayan Op. Dr. Ali Gökkaya, şunları ifade etti:

“Bariatrik cerrahi işleminde mide boyutu küçültülür. Mide boyutunun azaltılmasına bağlı olarak ani ve hızlı bir şekilde kilo verme işlemi başlar. Hastalar ameliyat sonrasında egzersiz yapamadıkları için ani kilo verme sonucunda vücutlarının farklı alanlarında sarkmalar meydana gelir. Bu sarkmalar estetik açıdan görüntünün bozulmasına neden olur. Vücut deformasyonları yüzünden sosyal hayatta aktif olamayan ve istediği kıyafetleri rahat bir şekilde giyemeyen insanlar için bu operasyon için uygundur. Genel sağlık durumu yerinde olan ve ameliyat olması için herhangi bir sağlık engeli bulunmayan kişiler postbariatrik cerrahi işlemini yaptırabilirler.”

İŞLEM SONRASI EN AZ 3 HAFTA VÜCUT KORSESİ KULLANIN

Ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Gökkaya, bunları şu şekilde sıraladı:

“Doktorun reçete ettiği ağrı kesici ve antibiyotikler 1 hafta kullanılmalıdır. İlk 4 hafta cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır. Ameliyat esnasında dren takıldıysa 24 saat sonra bu drenler alınır. İşlemden sonra en az 3 hafta vücut korsesi kullanılır. Vücudun yeni şekline kavuşması için korse kullanımı tavsiye edilir.

Postbariatrik cerrahi işlemi sonrasında emboli riskini yok etmek için varis çorabı kullanılır. Alkol ve sigara gibi iyileşme sürecini etkileyecek maddeler kullanılmamalıdır. İş hayatında çok aktif çalışan ve sürekli ayakta olan kişiler uzun bir süre istirahat etmelidir. Aksi halde dikişler zarar görebilir ve komplikasyon gelişebilir. Bu nedenle hekiminize işiniz hakkında daha detaylı bilgi vermeli ve sizi zora sokacak uygulamalardan kaçınmalısınız. Kişinin iş yaşamı, iyileşme süreci üzerinde etkili olan önemli faktörlerden birisidir.”

KİMLERE POSTBARİATRİK CERRAHİ YAPILAMAZ?

Beden kitle indeksi 40 ve üzeri olan herkesin postbariatrik cerrahi ameliyatı için uygun aday olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ali Gökkaya şunları söyledi:

“Ancak hamileler, emziren anneler, kanser hastaları, kalp hastaları, kontrolsüz diyabeti olanların, aşırı kilosu olanların ve özellikle kanama pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerin yüksek emboli riskine sahip olmaları nedeniyle bu operasyon yapılmayacak.”