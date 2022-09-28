Kilonun öyle bir zararı çıktı ki… Öğrenince kilolu olanlar hemen diyete başlayacak

CNN Türk’te yer alan habere göre; İdeal kiloda olmak vücut için olduğu kadar beyin için de faydalı olduğu bildirildi. Fazla kilolar ve obezitenin kalp damar hastalıklarından diyabete birçok hastalık açısından önemli bir risk unsuru olduğu biliniyor.

Yapılan yeni araştırmalar fazla kilolar ve obezitenin bilişsel işlevlerimizi de olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Kanada’da yapılan son araştırmalardan biri aşırı yağlı dokuya sahip kişilerin bilişsel testlerdeki işlem hızının ideal kilodaki akranlarına oranla daha geride seyrettiğini gösterdiği vurgulandı. Araştırmacılar, bel ölçüsündeki 1 santimetrelik artışın, kan akışındaki azalmayı bir yıllık yaşlanma ile aynı oranda etkilediğini tespit etmiş durumdalar.

PEKİ FAZLA KİLOLAR VE OBEZİTEDEN KURTULMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE?

Öncelikle sadece diyet ya da sadece spor ve diyet yaparak kilo vermek herkes için mümkün olmayabileceği bildirildi.

Yukarıda söz ettiğimiz enflamasyonların vücuttaki varlığı ya da birtakım psikolojik etkenler kişinin ne kadar diyet ve spor yaparsa yapsın kilo vermesini engelleyebilir. Ayrıca kişinin metabolizması yavaş olabilir. Ya da polikistik over, insülin direci gibi birtakım başka problemlere sahip olabilir. Dolayısıyla ideal kilosuna ulaşmak isteyen bir kişinin öncelikle ayrıntılı bir doktor kontrolundan geçmesi ve kendisine özel bir tedavi programını takip etmesi gerekir. Bu program kapsamında sağlıklı beslenme elbette yine önemli bir bileşen olacağı bildirildi.