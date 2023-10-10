Uzmanı uyarılarını sıraladı. Tedavi edilmeyen göz uçuşmasına dikkat

Gözde uçuşmalar, zamanla göz içi sıvısının (vitreus) bozulması sonucu oluşabildiği gibi, altta yatan ciddi sağlık sorunları sebebiyle de meydana gelebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Bilgin, bu rahatsızlığın tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilecek diğer sebepleri hakkında bilgi verdi.

Yaşla ortaya çıkan vitreus sıvısının bozulması sonucu oluşan göz uçuşmalarının ciddi bir soruna yol açmadığını ifade eden Doç. Dr. Bilgin şunları söyledi:

“Eğer altta ciddi bir sebep yoksa ilerlemesini engellemek ve azaltmaya yönelik haplar önerilir, hasta rutin bir şekilde takip edilir. Hasta eğer uçuşmalardan çok rahatsız oluyorsa uçuşan cisim lazerle parçalanabilir ya da cerrahi yapılır. Ancak retina yırtıkları, şeker hastalığı, tansiyon ve diğer damarsal sebeplerle yaşanan göz içi kanamaları varlığında, altta yatan hastalık tedavi edilmediği takdirde körlük gelişebilir”

“RETİNADA YIRTIK OLABİLİR”

Gözde uçuşma sebebinin retinadaki yırtıklar olması durumunda hastanın bu konuyu önemsemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Sinan Bilgin şunları söyledi:

“Özellikle retinada ve sinir tabakasındaki yırtıklarda, uçuşan cisimlerin yanı sıra ışık çakmaları da meydana gelebilir ve uçuşmalarla ışık çakmalarının olduğu yerde görüntüde kararma, lekeler görülebilir. Bu, retinada yırtık olduğunu düşündürür ve önemli bir sorundur. Bu yırtık zamanında fark edilirse lazerle kapatılabilir. Geç kalındığında o yırtık daha da büyür ve sinir tabakasının ayrılması gerçekleşir. Bu da ciddi ameliyatları gerektirir. Dolayısıyla uçuşan cisimler görüldüğünde, retinada yırtık olabileceği ihtimali akılda tutulmalı”

“GÖZ İÇİ KANAMA OLABİLİR, İHMAL ETMEYİN”

Şeker ve tansiyon hastalığında göz içerisindeki kanamalar sonucu da gözde uçuşmanın yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin şunları dile getirdi:

“Şeker ve tansiyon hastalarının bu sebeple belli periyodlarla takip edilmesi gerekir. Ayrıca damar hastalıklarında da gözde uçuşma sorunları yaşanabilir. Bu kişilerin de belli aralıklarla takip edilmesi önemli. Gözde uçuşma yaşandığı fark edildiğinde, kişilerin bunu ihmal etmemesi gerekir”

GÖZDE UÇUŞMALARIN NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Gözde uçuşmalar, göz içi sıvısının yaşla bozulması dışında, retina yırtıkları, göz içi kanamaları gibi ciddi sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Bu durumlarda altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde körlük riski vardır.

GÖZDE UÇUŞMALARIN BELİRTİLERİ

Gözde uçuşmalar, göz önünde siyah noktalar, çizgiler veya örümcek ağı şeklinde görülen cisimlerdir.

Bazı durumlarda ışık çakmaları ve görüntüde kararma da eşlik edebilir. Bu belirtiler retina yırtığına işaret edebilir.

GÖZDE UÇUŞMALARIN ÖNLENMESİ

Gözde uçuşmaların önlenmesi için şeker ve tansiyon hastalıklarının kontrol altında tutulması, göz sağlığı için düzenli kontrollerin yapılması ve gözde uçuşma fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması önemlidir.