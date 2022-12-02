2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Ölüm ağacı yılandan daha zehirli. Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor

Ölüm ağacı yılandan daha zehirli. Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor

Halk arasında ‘plaj elması’ ağacı olarak adlandırılan Manşinel, (Hippomane mancinella) oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği vurgulandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:54
Takip Et

Halk arasında ‘plaj elması’ ağacı olarak adlandırılan Manşinel yılandan daha zehirli. Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor

Ölüm ağacı yılandan daha zehirli. Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor
+
Aa
-

Halk arasında ‘plaj elması’ ağacı olarak adlandırılan Manşinel, dünyanın en zehirli ağacı olarak kabul edilmekle birlikte 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sadece bir ısırığı hatta dallarının altında olmak bile ölümcül olabilir denilen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzer meyvesiyle dikkat çekiyor.

Uzmanlar bu ağacın dallarını odun olarak kullanmanın bile tehlikeli olabileceğini belirtirken, ağacın bulunduğu alanlara uyarı yazısı içeren tabelalar asıldığı görüldü.

KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Guinness Rekorlar Kitabı'nda ağaçla ilgili, “Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor. Yağmurda altında durmak bile, tehlikeli. Teniniz özsuyu içeren yağmur damlaları ıslanırsa, facia olabilir. Herhangi bir parçasını yakmak çıkardığı duman nedeniyle körlüğe neden olabilir” ifadelerle uyarı yapıldı.
Guinness ayrıca, “Küçük yeşil elma benzeri meyvesinden alınacak tek bir ısırık, kabarmaya veya şiddetli ağrıya neden olur ve ölümcül olabilir” ifadelerini kullanıyor.

PLAJ ELMASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Florida Üniversitesi, ağacı vurgulayan bir blog yazısında, "Meyve dahil bu ağacın tüm parçaları zehirlidir" derken, “Tıbbi semptomlar şunları içerir: Deri yanması, ciltte kabarma, 3 güne kadar körlükle seyreden konjonktivit ve yutulduğunda ciddi sindirim sorunları” ifadelerine yer veriyor.

Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.