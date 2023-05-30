Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karabıyık Yüksel’den astımlı çocuklara özel beslenme önerileri geldi.

Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karabıyık Yüksel, astım hastalığının koruyucu tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, astımı olan çocukların beslenmesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Dr. Esra Karabıyık Yüksel, meyve, sebze ve balıktan zengin beslenmenin astım sıklığını azaltırken obezitenin astım görülme ihtimalini arttırdığına dikkat çekti.

Dr. Yüksel A, C, D ve E vitamininden zengin beslenmenin; selenyum ve magnezyum içeren gıdalar tüketmenin astıma karşı alınabilecek önlemler olduğunu dile getirdi.

Meyve, sebze ve balıktan zengin beslenmenin; yağ, şeker ve tuz içeren besinlere göre astım sıklığını azalttığını gösteren çalışmalar olduğuna işaret eden Dr. Yüksel, astım belirtilerinin azaltılması için beslenmede A, C ve E vitamininden zengin beslenmek gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda yapılan birçok çalışmanın D vitaminin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğunu ispatladığına dikkat çeken Dr. Yüksel astımlı hastalarda da D vitamini düzeyinin normal sınırlarda tutulmasının olumlu olduğunu dile getirdi.

ASTIM NEDİR?

Astım hava yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterizedir. Astımda hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astım hastaları ataklar arasında genellikle rahat olur. Astımın tetiklendiği durumlarda bronşlarda ödem ve salgı artışı olur. Buna bağlı öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Şikayetler gece veya sabaha karşı şiddetlenir. Belirtiler kendiliğinden düzelebileceği gibi hastaneye yatış gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Öksürük genellikle kuru ve balgamsızdır. Soluk alıp verirken ıslık sesi duyulabilir.

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