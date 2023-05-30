Katrancı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan katrancı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KATRANCI BİTKİSİ NEDİR?

Çamgiller familyasından; Lübnan dağlarında ve yurdumuzda Toros dağlarında yetişen 40 metre kadar boyu olan çok gösterişli ve heybetli bir ağaçtır. Dalları yataydır. Yaprakları iğne gibi olup, demet şeklindedir. Renkleri, genç yaşında koyu yeşildir. Zamanla açık mavi ye ile dönüşürler.

Kozalağı, olgunken açık kestane renkli, uzunca, oval eklinde ve 8-12 cm boyundadır. Tohumlarında reçine vardır. Odunu kokuludur. Gövde ve dallarının kapalı yerlerde yakılmasıyla sarıkatran elde edilir.

KATRANCI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Mikrop öldürücüdür.

-İdrar söktürür.

-Bronşite birebirdir.

-Cildi uyararak canlandırır.

-Ciltte tahriş, iltihaplanma, kızarıklık ve kaşıntıyı ve ayrıca çatlamaya, soyulmaya veya kabarmaya neden olan kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Akneyi iyileştirir.

-Artrit ağrılarını hafifletir.

-Dikkat dağınıklığına, strese iyi gelir.

-İnce telli saçların canlanmasını güçlenmesini sağlar.

-Huzursuz bacak sendromu, solunum nöbetleri, astım ve diğer spazmodik durumları hafifletir.

-Saç dökülmesini yavaşlatır.

-Kepek ve kafa derisi egzamasının tedavisinde etkilidir.

-Antibakteriyel özelliği sayesinde mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

-Kaliteli bir uyku sağlar.

-Konsantrasyonu artırır.

-Öksürüğe iyi gelir.