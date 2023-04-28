Uzmanından baharda kilo sorununa karşı 3 besin önerisi

DHA’nın haberine göre; Bahar aylarında sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka sözlerini kullandı:

“Bahar ile gelen olumsuz değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenerek korunmak mümkündür. Bahar aylarında kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmelidir. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilebilir”

YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI

Bahar aylarında sindirimi kolay ve kalorisi düşük yiyeceklerden oluşan ana ve ara öğünlerden oluşan besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Uka, “Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan ve artan vitamin-mineral ihtiyacının karşılanması için koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Geceleri ağır ve yağlı yemek tüketilmemelidir. Kızartılmış, baharatlı, asitli, acılı, salamura besinler tüketilmemelidir. Aşırı şeker tüketiminden kaçınılmalıdır. Su tüketiminizi artırın. Sağlıklı bir bağırsak florası için probiyotik (kefir, probiyotik yoğurt) ve prebiyotik (soğan, sarımsak, kurubaklagiller vb.) besinler tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI BESLENME YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRABİLİR

Kış aylarından bahar aylarına geçerken havalarda tutarsızlık görüldüğünü dile getiren Uzm. Dyt. Uka, “Bu durum insanları birçok farklı açıdan olumsuz etkiler. Bu süreçte özellikle kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, enerji düşüklüğü ile kendini hissettiren bahar yorgunluğu ve mide-bağırsak problemleri görülmektedir. Bu durum da kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bahar yorgunluğu vücudumuzun bir tür uyum sağlama sürecidir. Baharla gelen bu değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenmeyle kurtulabilirsiniz” diye konuştu.

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Uzm. Dyt. Uka, bahar aylarında en sık yapılan beslenme hatalarını ise şöyle sıraladı:

“Az su içmek,

Tatlı ve hamur işleri aşırı tüketmek,

Düzensiz saatlerde beslenmek,

Ekmeği tamamen kesmek,

Aşırı çay ve kahve tüketmek,

Kızartılmış ürünleri, ızgara veya fırınlanmış besinlere göre daha fazla tercih etmek.”

TAZE SEBZE TÜKETİMİ KİLO ALMANIZA ENGEL OLABİLİR

Ramazan ayının ardından daha sık öğün tüketebileceğimize değinen Uzm. Dyt. Uka, bahar aylarında kilo almamak için şu bilgileri paylaştı:

“Taze sebzeler tüketilmeli. Baharın gelişiyle birlikte enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilmelidir. Her gün mutlaka 1 porsiyon sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Taze meyve ve kuruyemişler tercih edebilirsiniz. Özellikle mevsim meyvelerinden can eriği, çilek ve çağla ve ceviz, badem, fındık, yer fıstığı gibi güçlü bir antioksidan özellik taşıyan E vitamininden zengin yağlı tohumlara iftardan sonraki ara öğününüzde yer verebilirsiniz. Aşırı tatlı tüketimine dikkat edilmelidir. Haftada ikiyi geçmemek şartıyla çikolatalı, şerbetli, hamurlu tatlılar yerine, kilo alımını önlemek için enerji yoğunluğu düşük olan; muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlılar veya incir, kuru hurma, kuru kayısı gibi şeker isteğini bastıran kuru meyveler tercih edilmelidir.”

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ENERJİYİ YÜKSELTİCEK BESİNLER

Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, mevsim geçişlerinde enerjimizi yükseltebilecek besinleri şu şekilde sıraladı:

“Muz

Çiğ badem

Yulaf

Avokado

Çilek

Yeşil çay.”

GÜNDE 1 FİNCAN BİTKİ ÇAYI TERCİH EDİLEBİLİR

Günde 1 fincan bitki çayı tüketebileceğimizi kaydeden Uzm. Dyt. Uka, “Kış aylarında yavaşlayan metabolizmayı bahar aylarında günde 1 fincan bitki çayı tüketimi ile canlandırabilirsiniz. Özellikle yeşil çay, kirazsaplı çay, beyaz çay, rezene çayı, mate çayı ve sade kahve içerek metabolizmanızı harekete geçirerek kilo vermenize yardımcı olursunuz” açıklamasında bulundu.

YETERİNCE SU TÜKETİLMELİ

Bol su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Uka, “Yeterli su tüketimi kilo verme sürecinde oldukça etkilidir. Kış aylarında havaların soğuk olması ve ramazan ayında ise yeterli su tüketemediğimiz için baharın gelmesiyle su tüketiminize özen göstermelisiniz. Günde 2.5 – 3 litre su tüketilmesi, kilo verme sürecinde son derece etkilidir” ifadelerini kullandı.

BAHAR DİYETİ LİSTESİ

Uzm. Dyt. Uka, son olarak kilo vermemize yardımcı olabilecek örnek bir diyet listesini şöyle paylaştı:

UYANINCA:

2 bardak su + limon/tarçın.

SABAH:

1 adet yumurta (haşlanmış/omlet/menemen).

1 dilim peynir ( ezine/tulum/kaşar hariç).

5-6 adet zeytin / 2 tam ceviz içi/ yarım avokado.

Domates/salatalık/yeşillik.

1 dilim tambuğday / çavdar/siyez /karabuğday ekmeği.

ÖĞLE:

8 yemek kaşığı sebze/kurubaklagil yemeği (susuz).

4 yemek kaşığı yoğurt

Salata.

1 dilim esmer ekmek.

ARA:

10 adet çiğ badem/fındık + 1 porsiyon mevsim meyveleri.

AKŞAM:

5-6 köfte büyüklüğünde (150-180 gr) et/tavuk/balık (ızgara/fırın/haşlama).

4 yemek kaşığı yoğurt.

Salata.