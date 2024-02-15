Uzmanından çocuklarda görülen kanserle ilgili hayat kurtaran öneriler

Kaynak: İHA
Uzmanından çocuklarda görülen kanserle ilgili hayat kurtaran öneriler
Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis hayat kurtardığı açıklayan uzmanının yaptığı öneriler dikkat çekti.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü'nde yaptığı açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin erken teşhisinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sarıkaya, çocukluk çağı kanserlerinin belirtilerinin toplum tarafından bilinmesi ve fark edilmesi gerektiğini, böylece erken tanı ve tedavi imkanının artacağını söyledi.

Sarıkaya, erken evrede teşhis edilen çocukluk çağı kanserlerinin yüksek oranda tedavi edilebildiğini, bu nedenle çocuklarda olağan dışı belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Sarıkaya, çocukluk çağı kanserlerinin uyarıcı belirtilerini de sıraladı.

Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebildiği bildirildi.

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