Uzmanından dikkat çeken grip ve maske önerisi

Kaynak: İHA
Uzmanından dikkat çeken grip ve maske önerisi
Kayseri Şehir Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, son günlerde artan grip vakalarına dikkat çekerek, vatandaşlara maske takmalarını tavsiye etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, soğuk havaların virüslerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olma riskini artırdığını belirterek dikkat çeken önerileri sıraladı.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar çok yaygın. Son iki haftada daha da şiddetli seyrediyorlar.

Soğuk hava, vücudumuzun virüslere karşı savunmasını zayıflatıyor. Ayrıca kapalı ve kalabalık yerlerde virüsler daha kolay bulaşıyor. Bu yüzden uzun süreli ve ağrılı semptomlar görülebiliyor. Bu dönemde mevsimsel influenza, rinovirüs ve RSV gibi virüsler ön planda. Bunlardan korunmak için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Örneğin, ortamları sık sık havalandırmak, güneş ışığından faydalanmak, kalabalık ortamlarda maske takmak veya hastalardan uzak durmak, çocukların ellerini yıkamalarını sağlamak, hasta çocukları okula göndermemek, evde dinlenmek, uyku düzenine dikkat etmek, dengeli beslenmek, meyve, sebze, süt ve süt ürünleri tüketmek, C vitamini almak gibi şeklinde söylendi.

Toker, havaların geç soğumasının da grip vakalarını artırdığını söyleyerek, “Ekim ve kasım aylarında soğuma gecikti. Bu yüzden ani soğuma vücudumuzu şaşırttı. Aralık ayında insanlar kapalı yerlere hücum etti. Bu da virüslerin yayılmasını hızlandırdı. Bağışıklık sistemimiz bu sene çeşitli faktörlerden dolayı daha zayıf. Bu nedenle sağlıklı insanlar bile uzun ve ağrılı grip geçiriyor” diye konuştu.

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