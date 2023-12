Müthiş ikili nezle grip kalkanı

Soğan ve sarımsak nezlenin baş düşmanı. Nezleye karşı soğan sarımsak tüketmek ne kadar yararlı? İşte yanıtları…

Prof. Dr. Neriman İnanç, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle soğuk havalarda her gün 5-6 porsiyon sebze ve meyve yenmesinin doğru olduğunu açıkladı ve hangi ürünlerden yarar sağlanabileceğini de hatırlattı.

HALSİZLİK İÇİN NAR

Armut ve ayvanın zengin karoten içeriği bulunuyor. Ayrıca ayva suyunda C vitamini bulunuyor. Greyfurt da C Vitamini açısından zengin bu nedenle bağışıklık sistemi için ideal. Fakat ilaç kullananların dikkatli olması gerekiyor. Bunun için doktor tavsiyesi gerekebilir.

Kivi, portakal ve mandalinanın da C vitamini deposu olmasından ötürü koruyucu etkisi bulunuyor.

Nar, folik asit, A ve C vitaminleri içerdiğinden soğuk algınlıklarına iyi geliyor. Zira içeriğinde elenyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bulunuyor.

KURUYEMİŞ TÜKETİN

Meyveleri yerken porsiyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Prof. İnanç şunları söyledi:

“Özellikle kilo problemleri olanlar için kalorisinden dolayı, diyabet hastaları için şeker içeriklerinden dolayı, böbrek hastaları için ise potasyum içeriklerinden dolayı porsiyon oranlarına çok dikkat etmek gerekir. Bu sebzeler için de gerekli. Kuruyemişler de içerdikleri yoğun magnezyum, çinko, omega-3 yağ asitleri ve E vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak fazlaca tüketilmemesi gerekiyor. Bu besinler gün içinde uygun saatlere yayılarak yenmeli. ”

Sebze tüketiminin ana öğünlerde, meyve tüketiminin ise ara öğünlerde yapılması daha yararlı. Vazgeçilmez sebzeler Brüksel lahanası, kereviz, brokoli, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağı. Meyveler ise ayva, nar. elma ve armuttur.

Brüksel lahanası ve kereviz kanser savaşçısı. Fakat çok az pişirilmesi öneriliyor.

Ispanağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış bir gerçek.

Grip ve nezle olunduğunda soğan ve sarımsağın birlikte tüketilmesi daha yararlı. İkisi de kükürt içeriyor ve güçlü antioksidan; savunma sistemini güçlendiriyor.

HAVUCU RENDELEMEYİN

Şalgam ve kara lahananın, kalsiyum, demir, potasyum ve C vitamini deposu. Prof. Dr. İnanç, havuçta da A, B1, B2 vitamini bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Havucu rendeleyerek tüketmeyin. B ve C vitamin kayıplarına neden oluyor. Doğranıp yenmesinde yarar var. Genel itibariyle sebzelerin besin değerinin yok olmaması gerekiyor. Buharlı bir tencere ya da güveşte pişirilirse daha çok işe yarıyor.

SOGAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsak rendelenebilir ve içine 4-5 yemek kaşığı bal karıştırılırsa tam bir şifa kaynağı. Sabaha kadar sulandıktan sonra aç karnına tüketmekte yarar var."