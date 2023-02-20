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Uzmanından göçük altından çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama

Doç Dr. Yonca Semet, depremin ardından uzun süre enkaz altında kalan ve yeterli sıvıyı alamayan kişilerin böbreklerinde kalıcı hasar gelişebileceği uyarısında bulunup, göçük altında kalan çocukların vücudunu onarmasının daha kolay olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:02
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Uzmanından göçük altından çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama

Uzmanından göçük altından çıkan çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklama
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İHA’nın haberine göre; Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yonca Semet, uzun süre enkaz altında sıvı alınamamasına bağlı olarak depremzedelerde akut böbrek yetmezliği vakasının görülebileceğine işaret etti.

“BÖBREKTEKİ KANALLAR TIKALIYSA VE İDRAR ÜRETEMİYORSA HIZLA DİYALİZE ALMAK GEREKİR”

Dokuların ezilmesine bağlı olarak ortaya çıkan elektrolitlerin, böbrek kanallarını tıkadığını ifade eden Doç. Dr. Semet, “Böbreklerde kalıcı hasar olup olmadığı, 3 aylık bir sürede belli olacak. Böbrek, kanallar tıkanınca idrar üretememeye başlıyor. Göçük ve enkaz altında kalanların, vücudunda neresi uygunsa oradan hemen damar yolu açılıp sıvı verilmesi gerekiyor. Enkazdan çıkanlara hiç su verilmiyor gibi bir algı var. Ameliyat gerekiyorsa, solunum sıkıntısı varsa, aldığı sıvının akciğerlerine kaçma ihtimali varsa sıvı almaması gerekiyor. Böbrekteki kanallar tıkalıysa ve idrar üretemiyorsa hızla diyalize almak gerekir” sözlerini kullandı.

YENİ DOĞANLAR HAVASIZLIĞA DAHA DİRENÇLİ

Çocukların vücutlarını onarmasının daha kolay olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yonca Semet, buna bağlı olarak göçük altında kalan çocukların daha hızlı iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Doç. Dr. Semet şunları belirtti:

“Çocukların vücudunu onarması daha kolay. Özellikle yeni doğanların havasızlığa olan direnci daha fazla. O yüzden yeni doğanlar daha uzun süre, daha havası az olan yerlerde kalabiliyor”

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