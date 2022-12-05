Uzmanından grip sonrası geçmeyen öksürük için astım uyarısı

İHA’nın haberine göre; Havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı alanlarda daha çok vakit geçirmeye başladı. Böylelikle de grip vakalarının görülme sıklığı arttı. Grip influenza virüsü ile kontamine olmuş hava damlacıkları yoluyla yayıldığı için kapalı ortamlarda bulaş oranı oldukça yükseldi.

Gribin ölümcül de olabileceğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, “Gözler veya burun virüsün giriş bölgesidir. Virüs, üst ve alt solunum yollarını enfekte ederek hastalığa sebep olmaktadır. Halsizlik, kırgınlık, ateş, öksürük, burun akıntısı başta gelen semptomlardandır. Grip, hafif formlarında diğer viral hastalıklar gibi kendini sınırlayıp iyileşebildiği gibi, zatürre gibi ağır formlarda da hastane yatışları gerektirebilir. Çünkü influenza virüsü alt solunum yollarına inip akciğerde zatürreye sebep olabilir. Zatürre de özellikle 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde oldukça tehlikeli olabilmektedir. Ölüme varan ağır tablolarla karşı karşıya gelmek mümkündür’’ ifadelerini kullandı.

Basit bir tedavi ile ağır tabloların önüne geçilebildiğinin altını çizen Dr. Volkan Taşkın, “İnfluenza virüsü burun ve boğazdan sürüntü şeklinde kolaylıkla alınan antijen testleri ile rahatlıkla tespit edilebilmektedir. İnfluenza tedavisinde antiviral ilaçların etkili olabilmesi için ilacın erken başlanması (ilk 5 gün içinde) gerekmektedir. Özellikle göğüs ağrısı, düşmeyen ateş, yoğun ve koyu balgam çıkarma gibi influenza zatürresi düşündüren şikâyetleri olan hastalarda erken tanı konması tedaviyi erken başlama ve iyileşme açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

“GRİP GEÇİREN HASTALARDA ÖKSÜRÜK İNATÇI OLABİLMEKTEDİR”

Ayrıca grip sonrası geçmeyen öksürük şikâyeti ile başvuran hastaların çok fazla olmasından bahseden Volkan Taşkın, “Grip geçiren hastalarda ateş, halsizlik, kırgınlık, ağrı, burun akıntısı gibi şikâyetler düzelmesine rağmen bazen öksürük inatçı olabilmektedir. Öksürük şikâyeti uzayan hastalar incelendiğinde bu hastaların büyük çoğunluğunun sigara kullanan ve alerjik bünyesi olan kişiler olduğu gözlenmektedir. Alerjik bünyesi olan bazı kişilerde ise geçirilen gribal enfeksiyonlar hırıltılı solunum, nefes darlığı, gece öksürükleri gibi astım semptomlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yüzden grip sonrası bu tür şikâyetleri olan hastaların astım açısından muayene edilip solunum fonksiyon testleri ile tetkik edilmeleri gerekir’’ diye konuştu.

