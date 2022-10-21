21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İbn-i Sina’nın muhteşem karışımından çıktı. Astım hastalarına müjde

İbn-i Sina’nın muhteşem karışımından çıktı. Astım hastalarına müjde

Önerdiği reçeteler ile her derde deva olan İbn-i Sina’nın incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltmasıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:21
Takip Et

İncir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımın faydaları. İbn-i Sina’nın muhteşem karışımından çıktı. Astım hastalarına müjde

İbn-i Sina’nın muhteşem karışımından çıktı. Astım hastalarına müjde
+
Aa
-

Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçetelerin her derde deva olduğu ortaya çıkmaya devam ediyor. Doğa da bulunan her bitkinin besinin bir faydası olduğunu vurgulayan İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese tavsiye edilmesiyle dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

- Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır.

- Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır.

- Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur. 

- Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır.

- Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir.

- Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler. 

- Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur.

İBN-İ SİNA'NIN MUCİZE KARIŞIMININ YAPILIŞI…

MALZEMELER

250 gram kuru incir
1 litre zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

İncirleri iyice yıkayınız. Daha sonra küp küp kesiniz. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökünüz.

Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza ediniz.

Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
1
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
2
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
3
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
4
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
5
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
6
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
7
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.