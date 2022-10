İbn-i Sina’nın muhteşem karışımından çıktı. Astım hastalarına müjde

Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçetelerin her derde deva olduğu ortaya çıkmaya devam ediyor. Doğa da bulunan her bitkinin besinin bir faydası olduğunu vurgulayan İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva incir ve zeytin yağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese tavsiye edilmesiyle dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI

- Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır.

- Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır.

- Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur.

- Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır.

- Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir.

- Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler.

- Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur.

İBN-İ SİNA'NIN MUCİZE KARIŞIMININ YAPILIŞI…

MALZEMELER

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

İncirleri iyice yıkayınız. Daha sonra küp küp kesiniz. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökünüz.

Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza ediniz.

Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsiniz.