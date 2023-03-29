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Uzmanından iftar sonrası kritik tatlı uyarısı

Diyetisyen Beyza Güner, Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunarak, “İftar saatinden sonra kan şekerimizi vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de mutlaka fayda vardır” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:24
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Uzmanından iftar sonrası kritik tatlı uyarısı

Uzmanından iftar sonrası kritik tatlı uyarısı
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İHA’nın haberine göre; Ramazan ayında tatlı tüketiminin diğer aylara kıyasla daha arttığına dikkat çeken Diyetisyen Beyza Güner, şerbetli yerine sütlü tatlılar her zaman tercih edilmesini önerdi.

Yeterli ve dengeli beslenmek, yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da oldukça önemli olduğu biliniyor.

Protein yüklü besinler tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Güner, “İftar hurma, ceviz, bademle açılabilir. Daha sonra 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçilebilir. Ana yemeğe geçildiğinde her zaman öncelikli protein kaynaklı besinler olmalıdır. Kızartılmış ürünler yerine haşlanmış, ızgara, fırında ve buharda pişirilmiş yöntemler tercih edilebilir. Sahur ve iftar arasında günlük tüketmemiz gereken su miktarını tamamlamamız gerekir" diye konuştu.

“ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR HER ZAMAN TERCİHİNİZ OLSUN”

Ramazan ayında şeker krizleri olduğunu ve tüketilmesi gereken tatlı çeşitlerine değinen Güner, "İftar ve sahur arasında şekersiz kompostolar, bitkisel çaylar, ıhlamur, rezene tüketilmeli. Eğer kalp, tansiyon, şeker rahatsızlığınız yoksa yeşil çay tüketimi de gerçekleştirilebilir. Ramazan ayında özellikle tatlı krizleri yaşanabilir. Bu, gün içindeki kan şekeri düşüklüğünden kaynaklıdır. İftar saatinden sonra da kan şekerimizi, vücut yükseltmeye çalışır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olsun. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte de mutlaka fayda vardır" şeklinde konuştu.

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