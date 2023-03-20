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Hangi yemekler sahurda tok tutar? Sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz?

Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala şimdiden iftar ve sahur menüleri hazırlanmaya başlandı. Oruç tutacak kişiler sahurda hangi ürünlerin tok tuttuğunu merak ediyor. Peki, hangi yemekler sahurda tok tutar? Sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:43
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Hangi yemekler sahurda tok tutar? Sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz?

Hangi yemekler sahurda tok tutar? Sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz?
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Oruç tutarken sahurda yenilen yemekler tüm gün açlığa ve susuzluğa dayanabilmek için çok önemli. Ramazan ayı gelip çatmışken iftar ve sahurda hangi ürünlerin tüketilmesine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, hangi yemekler sahurda tok tutar? Sahurda hangi besinleri tüketmeliyiz?

Ramazan ayının sağlıklı bir şekilde geçmesi için doğru beslenmeyi önemsemeniz gerekir. Bu yıl Ramazan ayında 14-15 saatlik açlık ve susuzluk hali yaşanacak. Dolayısıyla bu durum metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olabilir. Ancak sahurda ve iftarda doğru besinleri tüketerek vücut direncinin artmasına yardımcı olabilirsiniz.

HANGİ YEMEKLER SAHURDA TOK TUTAR?

Ramazan ayında sağlığınızı korumak için mutlaka sahur yapmanız gerekiyor. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Sahurda proteinden zengin beslenmek gerekiyor. Çünkü proteinin tok tutucu özelliği vardır.

Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmelidir.

Oruç tutarken vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir.

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