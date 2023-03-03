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Uzmanından işitme kaybı açıklaması

Kulak, Burun, Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, işitme kaybında erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:55
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Uzmanından işitme kaybı açıklaması

Uzmanından işitme kaybı açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Sağlıklı bir iletişimin temelini işitme ve konuşma fonksiyonlarının oluşturduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut şunları belirtti:

“İşitememe ve arkasından gelişen konuşma problemleri, kişide toplumsal dışlanmaya kadar uzanan problemler oluşturmaktadır. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla erken tanının önemi ve bu konuda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır”

İletişimin günümüzün olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bulut şunları ifade etti:

“Sağlıklı bir iletişimin temelini işitme ve konuşma fonksiyonu oluşturur. İşitememe ve arkasından gelişen konuşma problemleri kişide toplumsal dışlanmaya kadar uzanan problemler oluşturmaktadır. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla erken tanının önemi ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Yenidoğan bebeklere işitme tarama testinin yapılmasının önemine dikkat çekilmektedir”

İLK 6 AY ÖNEMLİ

Yenidoğan bebeklerde işitme problemi yaygınlığının binde 1-3 arasında olduğuna değinen Bulut şunları belirtti:

“Bu göreceli yüksek oran işitme kaybının erken teşhisi açısından son derece önemlidir. İşitme ve konuşma fonksiyonunun büyük oranda ilk 3 yaşta olgunlaştığı göz önüne alındığında; ilk 6 aya kadar varsa işitme kaybının erkenden belirlenip, problemin derecesine göre işitme cihazı veya koklear implant ile tedavi sağlandığında ileri yaşlarda telafisi mümkün olmayan sorun ortadan kalkacaktır”

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