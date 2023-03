En sağlıklı Lahana turşusu tarifini uzmanı bakın nasıl verdi

Zengin vitaminler, mineraller ve güçlü içerikleri onu doğanın kış aylarındaki mucizevi besinlerinden biri kılıyor. “Pişerken etrafı kaplayan o kokusu olmasa!” Pek çok kişinin ‘beyaz lahana’ denilince ilk olarak bu sözler dökülüyor dudaklarından. Oysa pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler beyaz lahanayı daha kıymetli yapıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sulu yemeklerinden salatasına, dolmasından turşusuna dek her çeşidi yapılabilen beyaz lahananın mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olduğunu belirterek şunları açıkladı:

“İçeriğindeki kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa karşı koruyucu etki yapar. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından dikkatli kullanılmalı. Yine, yapısında bulunan bazı maddeler tiroit bezlerinin çalışmasını yavaşlatır. Bu nedenle hiptiroidisi olan yani tiroitleri az çalışan kişiler tarafından fazla tüketilmemeli. Haftada iki kez tüketilmesi uygundur”

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Özellikle pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler, beyaz lahananın sindirim sistemini iyi çalıştırmasını sağlıyor. Ayrıca yaprak kısımlarında daha yoğun olarak bulunan posa sayesinde de bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği oldukça yüksek bir sebze.

KANSERE KARŞI KORUYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşıyor ve kansere karşı koruyor. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor” diye konuştu.

TURŞUSU PROBİYOTİK ÖZELLİĞE SAHİP

Turşunu yaparak beyaz lahanaya probiyotik özellik kazandırabilirsiniz. Ancak turşu içine eklenen tuz, probiyotik miktarının azalmasına neden olabilir. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayarak bir çok hastalığa karşı vücudu korurlar. Sadece unutulmaması gereken şey turşuyu mutlaka sirke ile hazırlamak ve olgunlaştığında hem lahanasını yemek hem de suyunu içmek.

ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR

C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Beyaz lahananın 100 gramı, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyük.

SİNİRLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Beyaz lahana tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağşıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği ya da salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana diyetler için oldukça uygun bir sebze. 100 gramında 24 kcal enerji var. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde diyete kalori getirisi daha az oluyor. Lif açısından zengin olan beyaz lahana bu sayede uzun süre tok tutuyor. Hem içerdiği vitaminlerin özellikle yağda eriyen K ve A vitaminlerinin emilimi hem de mideyi hızlı terketmeden uzun süre tok tutması için yemeğini hazırlarken içine mutlaka az miktarda da olsa yağ eklemeyi unutmayın.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Yapısında bulunan lif ve bazı madeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bir sebze olan beyaz lahana, bu yasede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını, su ile beraber sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlıyor. Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir.

KEMİKLERİ KORUYOR

Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan beyaz lahana bu özelliğiyle diğer sebzelerden birkaç adım ileride. Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10’unu 100 gram beyaz lahana ile tamamlayabilirsiniz. Böylece hem diş hem de kemik dokusunun sağlamlığını destekleyen beyaz lahananın çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemiyor.

BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ

3 kg.lık bir lahanayı istediğiniz büyüklükte doğrayıp yıkadıktan sonra tuz ile iyice ovun. Sabaha kadar süzülerek bekleyen lahanaları, süzülen suyunu kullanmadan temiz bir 5 kg.lık cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralara 5-6 diş sarımsağı ve eğer isterseniz havuç dilimlerini koyun. Kavanozun üzerine 7-8 adet nohut ekledikten sonra 1,5 su bardağı sirkeyi kavanoza dökün. Üzerini; içine 4 yemek kaşığı kayatuzunu eklediğiniz kaynamış ve soğutulmuş su ile doldurun. İçinde hava kabarcıkları olmamasına ve kapağını kapadıktan sonra da hava almamasına özen göstererek karanlık bir yerde, oda sıcaklığında 2 hafta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.