Uzmanından mevsim geçişlerinde beslenme önerileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Kış mevsiminde doğru beslenme ile hastalıkların önüne geçilebileceğini aktaran Yıldız şunları söyledi:

“Kış aylarına yavaş yavaş yaklaştığımız şu günlerde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hastalıklar ve artan hareketsizlik nedeniyle kilo artışı artmaktadır. Kapalı alanda geçirdiğimiz vaktin artmasıyla beraber iştahta da artış meydana gelebilir ve özellikle yüksek kalorili olan yiyeceklere karşı ilgimiz artar. Bu durumdan korunmak için öncelikli hedefimiz öğün atlamamaktır. Kış aylarında daha fazla uyuma isteği ve alarm erteleme ile kahvaltı atlanmamalıdır. Kilo kontrolünde en önemli etken su tüketimidir. Terlemenin azalmasıyla su tüketimi de azalmaktadır. Her gün yetişkin birinin kilogram başına ortalama 30-35 ml su tüketmesi gerekir. Mevsim geçişlerinde su tüketimini azaltmamaya dikkat edelim. Ayrıca gün içinde kan şekeri regülâsyonu için çubuk tarçınlı bitki çayları tercih edelim. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve vücut direncinin yüksek olması için vitamin alımı da önemlidir.”

“A, C, D, vitaminlerini özellikle almayı ihmal etmeyelim. Kış sebzelerinin içerdiği sülforafan maddesi hem kilo kontrolü sağlarken hem de bağışıklığı destekler. A vitamini anti-infektiftir; bal kabağı, havuç, tatlı patates, yumurta sarısında bol miktarda bulunur ancak yanında 1 tatlı kaşığı zeytin yağ tüketelim. Bağışıklık hücrelerinin verimli çalışmasında rol alan koyu yeşil yapraklı sebzeler, kivi, limon, portakal gibi besinlerden C vitamini her gün almaya özen gösterelim. Azalan güneşli saatler kaynaklı kış aylarında D vitamini takviyesi alalım. Baharatlar termik etkileri sayesinde metabolizmayı hızlandırarak hem vücuttaki ısı dengesini korumaya hem de kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca bağışıklığı güçlendiren, grip enfeksiyonlarını hafifleten bazı bileşenler içerirler. Zerdeçal, zencefil, karabiber, tarçın, pul biber gibi baharatları yemeklere ekleyebilir veya çay olarak da tüketilebilir. Hem bedenin hem de beynin sağlıklı çalışması için, egzersiz yapmayı da ihmal etmeyelim”