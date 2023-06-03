Uzmanından mevsimsel alerji ve göz uyarısı

Editör: Naim Arıoğlu

Mevsimsel alerjiler dönemi geldi. Uzmanlarda peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, “Mevsimsel alerjiler, en çok gözleri etkiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, ilkbahar mevsimi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla alerjik reaksiyonların görülme sıklığının da ciddi oranda artış gösterdiğini ifade ederek “Çevreyle temas sebebiyle yaz alerjileri en çok gözleri etkiliyor. Alerjiler gözlerde genellikle, yanma, batma, sulanma, kaşınma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Eğer bu belirtiler kendilerini daha sıklıkla göstermeye başladıysa detaylı bir göz muayenesine giderek gerekli tedbirleri almak önemlidir” sözlerini kullandı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Op. Dr. Alay, alerjik konjonktivit hastalığına karşı önerilerini ise aşağıdaki şekilde sıralayarak, konuşmasını bitirdi:

“Filtreli klima kullanın,

Gözlerinizi ovuşturmayın ve elle temastan kaçının,

Yataklarda toz tutmayan kumaşlardan nevresim takımları kullanın,

Evde toz alırken ıslak bez kullanın,

Evi günde bir kez süpürün,

Ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile sıkça yıkayın,

Gözünüzü dış etkenlerden korumak için açık havada mutlaka güneş gözlüğü kullanın,

Yüzme sırasında yüzücü gözlüğü kullanın.”

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bahar alerjisinin belirtileri arasında;

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma nöbetleri,

Sulu burun akıntısı,

Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

Koku ve tat duyularında azalma,

Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

Yorgunluk,

Algılama güçlüğü,

Uyku bozukluğu ,

Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.